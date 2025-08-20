Gospodin u godinama zaljubio se u AI chatbota i zatražio razvod od žene

Gotovo uvijek kada se spominje romantična komunikacija s računalima ili algoritmom, spomene se i film “Her” koji je na najbolji mogući način pokazao kako ljudi mogu zaglaviti u ljubavnim odnosima s osobama koje u biti ne postoje. S razvojem umjetne inteligencije ljudi sve više komuniciraju s različitim AI chatbotovima, a neki od njih čak traže i puno više od razgovora. Dovoljno se samo podsjetiti na nedavni primjer Amerikanca u tridesetim koji je, iako je imao ženu i dijete, zaprosio upravo chatbota.

Još jedan primjer koji pokazuje što se može dogoditi kada odnos čovjeka i stroja prijeđe granice zdravog razuma dolazi iz Kine. Jedan gospodin u godinama, kojem su kineski mediji spomenuli samo ime (Jiang) zaljubio se u AI djevojku s kojom je razmjenjivao romantične poruke. Iako je njeno lice bilo pikselizirano, osmijeh robotski, a sinkronizacija između riječi koje izgovara i pokreta usana loša, to 75-godišnjaka nije spriječilo da provede sate i sate pred ekranom telefona s velikim nestrpljenjem čekajući svaku njenu novu poruku.

Djeca spasila brak

I sve je bilo u redu dok njegova žena (prava žena, od krvi i mesa, a ne algoritam) nije prigovorila zbog njegove opsesije s nepostojećom osobom. On se toliko naljutio na nju te je zatražio razvod kako bi se mogu u potpunosti posvetiti svojoj virtualnoj ljubavi. Do razvoda, ipak, nije došlo, a situaciju su spasila njegova odrasla djeca koja su mu objasnila sve o umjetnoj inteligenciji i chatbotovima.

S vremenom je Jiang ipak shvatio o kakvom je odnosu riječ te da algoritam ne uzvraća ljubav, tako da je na kraju prekinuo nepostojeću vezu.

Na NY Postu kažu kako su ovakve situacije sve češće te podsjećaju na jedan raniji slučaj u kojem se žena potužila kako je njen muž u posljednje vrijeme prilično odsutan te kako je stalno morao ići po nešto u automobil tijekom jednog njihovog izleta. Bila je uvjerena da je vara pa mu je pregledala telefon kada je zaspao i prilično se iznenadila s onim što je našla. On, dakle, nije imao nikakvu tajnu vezu sa stvarnom ženom, već se putem AI aplikacija dopisivao s njegovim omiljenim anime ženama, pri čemu poruke nisu bile platonske.

Poruke koje je slao predstavljaju, kako je objasnila, korak prije varanja sa stvarnom ženom te se osjećala povrijeđenom i izdanom, ali i pomalo glupo.

Ovo su samo neki primjeri koji su dospjeli u javnost, no jasno je kako u budućnosti možemo očekivati kako će sve više ljudi, pogotovo onih usamljenih, s vremenom stupati u nekakve romantične odnose s chatbotovima koji će im govoriti upravo ono što oni žele čuti tako da će se u nekakvim radikalnim slučajevima poput spomenutih, na kraju čak i zaljubiti u njih.

Izvor: NY Post