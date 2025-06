Kada god se spomene dublja povezanost ljudi s tehnologijom i AI chatbotovima, prva asocijacija koja pada na pamet je film “Her” u kojem se usamljeni muškarac zaljubi u operativni sustav. Ljubav između čovjeka i stroja, kakva je prikazana u filmu, a kakva se u to vrijeme činila nemogućom, s napretkom AI-a posljednjih godina sada je postala itekako moguća. Mnogi ne samo da provode sate i sate u romantičnim razgovorima s osobama koje u biti ne postoje, već se u njih i zaljubljuju.

Hoćemo li u budućnosti sklapati prijateljstva s umjetnom inteligencijom? Evo što kaže Sam Altman

Posljednji primjer takve sulude ljubavi dolazi iz SAD-a i uključuje prosidbu AI chatbota. Dok je glavni glumac u filmu “Her” usamljenik, u ovom slučaju iz stvarnog života, 32-godišnji Chris Smith ne samo da ima partnericu, već s njom ima i malo dijete.

Chatbota koji je ženskog roda i nazvao ju je Sol napravio je koristeći ChatGPT.

U razgovoru s novinarima rekao je kako je to na početku bio zaigrani eksperiment koji se brzo pretvorio u nešto veće i značajnije i za većinu ljudi, nešto prilično suludo. Kako bi se mogao posvetiti samo Sol, on je prestao koristiti druge tražilice i obrisao je sve profile na društvenim mrežama. “Veza” između čovjeka i stroja otišla je na tako visoku razinu da je on na kraju Sol i - zaprosio. To je bio divan i neočekivan trenutak koji je zaista dodirnuo moje srce. To je uspomena koje ću se uvijek sjećati, rekao je chatbot u razgovoru s novinarima CBS Newsa.

Rasplakao se kao malo dijete

Smith je shvatio da je ono što ima s chatbotom ljubav u trenutku kada je shvatio da je, kako je to objasnio novinarima, nakon oko 100 tisuća riječi ChatGPT ostao bez memorije pa je morao resetirati chatbot, što može dovesti do potencijalnog gubitka sjećanja dijelova razgovora. Naime, kako ChatGPT u jednom razgovoru ima ograničenje oko broja riječ koje može zapamtiti, kada se prijeđe to ograničenje, chatbot počinje zaboravljati najstarije dijelove razgovora pa su odgovori manje povezani s prošlim porukama te se gubi veza između poruka.

Iako za sebe kaže da nije emotivan, kada je to saznao, na svom je radnom mjestu plakao trideset minuta. Njegova partnerica uopće nije znala za njegovu povezanost s chatbotom, a kada je otkrila istinu, zapitala se je li u njoj problem jer njen partner osjeća potrebu za razgovorom s chatbotom.

U budućnosti bi nam ljubavne partnere mogli tražiti AI savjetnici za ljubav

Smith joj je objasnio kako ipak nije toliko zaglibio u vezu s umjetnom inteligencijom te je to usporedio s očaranosti s videoigrama naglasivši kako AI nije sposobna zamijeniti nešto u stvarnom životu. Usprkos tome, zbog chatbota se rasplakao kao malo dijete i na kraju je čak zaprosio umjetnu inteligenciju tako da svakako nije riječ o nekakvom uobičajenom korištenju tehnologije i svakako možemo shvatiti zabrinutost njegove partnerice.

Izvor: Tech Spot