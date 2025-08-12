Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu

Kina je poznata po tome da ima široku mrežu nadzornih kamera koje snimaju građane na svim javnim površinama. No, sad su otišli i korak dalje i "sustav za nadzor" instalirali i u Tibetu.

Točnije, u divljinu je puštena prva kineska "robotska antilopa" koja izgledom podsjeća na pravu, ali joj je zadaća potpuno drugačija.

Kako javla kineska državna novinska agencija Xinhua, "robotska antilopa" trebala bi služiti za nadzor pravih stada koja se kreću surovom tundrom.

Prije su se znanstvenici oslanjali na teleskope, kamere ili druge neizravne metode poput proučavanja izmeta ili lešina kako bi pratili antilope. Dronovi, iako korisni, mogu i preplašiti životinje. Pa bi roboti mogli biti obećavajuće rješenje za detaljnije proučavanje životinja bez njihovog uznemiravanja.

"Robot antilopa" može se pohvaliti velikim "očima" koje nalikuju srnećima, a gusto smeđe "krzno" omogućava mu da se uklopi u okoliš i pravo stado. Ono što ga ipak čini drugačijim je činjenica da ima integriranu 5G mrežu i umjetnu inteligenciju u sebi, a kamerama skenira visoravan Hoh Xil na kojoj antilope obitavaju. Pokreće ju sustav originalno osmišljen za četveronožnog robotskog psa X30 koji je dizajniran za rad u opasnim, složenim okruženjima, uključujući izuzetno teške terene.

Razvili su ga kineska Akademija za znanost i DEEP Robotics iz Hangzhoua kako bi se u stvarnom vremenu mogla pratiti selidba, hranjenje i razmnožavanje ugroženih vrsta u Tibetu.

Kineski mediji javljaju kako će "robotska antilopa" slati snimke uživo i podatke o kretanju ugroženih vrsta antilopa, no kritičari upozoravaju kako bi se taj i takvi roboti mogli koristiti i za praćenje ljudi u tom području.

Inače, zanimljivo, prema kineskim dokumentima cijeli je Tibet pokriven 5G mrežom, koja podržava cijeli niz aplikacija umjetne inteligencije - od malih dronova koji mogu letjeti na dijelovima inače nedostupnim ljudima, preko telemedicine do pametnih tehnologija za uzgoj jakova.