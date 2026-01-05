Volkswagenove ambicije na tržištu električnih automobila bile su iznimno velike i prema nekim optimističnim planovima s početka desetljeća, upravo negdje 2025.-26. trebali su skinuti Teslu s vodeće pozicije proizvođača električnih vozila na svijetu. Stvari na tržištu su se zaista promijenile i Tesla zaista više nije dominantna tvrtka, no Muska nije prestigao Volkswagen, već - BYD.

Čini se kako su Kinezi sa svojim jeftinijim, ali i dalje kvalitetnim automobilima i tehnologijom mnogima pomrsili planove pa su se VW i ostali morali prilagoditi tim novim pravilima - o čemu smo pisali prije nekoliko dana.

ID. Polo

Direktorima u VW s vremenom je postalo jasno kako, ako žele osvojiti značajniji dio ovog tržišta, moraju promijeniti strategiju i fokusirati se na ono što nude i kineske tvrtke - cjenovno povoljnije električne automobile i to prvenstveno kompaktne modele. Naravno, uz naprednu tehnologiju i opcije. Njemačka tvrtka za drugu polovicu ovog desetljeća priprema upravo takve automobile. U planu su četiri jeftinija e-vozila, a prvi koji bi se uskoro trebao pojaviti na tržištu jest ID. Polo.

Do sada smo saznali dosta službenih informacija iz Volkswagena o ovom vozilu, a nedavno su iz njemačke tvrtke objavili i slike unutrašnjosti, a sličan dizajn namjeravaju implementirati i u ostalim nadolazećim električnim automobilima. Promjene su bazirane na, kako su naglasili iz kompanije, povratnim informacijama vozača njihovih automobila tako da bi unutrašnjost trebala donijeti one opcije i raspored komandi kakve vozači priželjkuju.

Kako je to objasnio VW-pv prvi čovjek za tehnologiju Kai Grünitz, dizajnerske promjene koje su napravili donose čiste linije, materijale visoke kvalitete i intuitivno operativno okruženje s fizičkim tipkama i novi strukturiranim zaslonima. Posebno se, dakle, naglašavaju fizičke tipke na automobilima, a o promjeni s komandi baziranim na ekranima i digitalnim tipkama na fizičke tipke u automobilskoj industriji govori se već neko vrijeme i to je smjer u kojem kreće sve više kompanija.

U centru ekrani

Unutrašnjost ID. Pola (Foto: Volkswagen AG)

Kao i gotovo svim modernim automobilima, u centru svega su veliki ekrani. Dijagonala ekrana na kojem se prikazuju najvažnije informacije za vožnju iznosi nešto više od 10 inča, dok dijagonala infotainment i navigacijskog ekrana osjetljivog na dodir iznosi 13 inča. Ispod se nalaze posebne fizičke tipke za kontrolu klime i sva 4 svjetla, dok je multifunkcionalni upravljač potpuno novi s još više fizičkih tipki. Također, prvi se puta ID. Light, interaktivna svjetlosna traka, proteže preko instrumentne ploče, podnožja vjetrobranskog stakla te ispred vrata.

Još jedna važna stvar na nadolazećim električnim vozilima jest - softver. Prema Grünitzu, donijet će osjetno više komfora i funkcija, a svakako treba spomenuti treću generaciju Travel Assista koji bi sada trebao prepoznati crvena svjetla na semaforu i znak “Stop”. Među inim, treba spomenuti i jednu zanimljivost za one koji su odrasli na starijim modelima VW-a pa se tako s pritiskom na jednu tipku digitalni kokpit može transformirati u retro kokpit baziran na prvoj generaciji legendarnog Golfa.

VW ID. Polo na tržištu očekujemo tijekom proljeća, a njegova početna cijena iznosit će oko 25 tisuća eura (postoji mogućnost da se najjeftinija verzija neće odmah pojaviti na tržištu) te će biti zanimljivo vidjeti kakva će biti potražnja za njim i kako će konkurirati sve većem broju kineskih električnih automobila.