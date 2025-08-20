Orintološki kamp na Učki: Prstenovanje ptica radi istraživanja

Udruga BIOM, u suradnji s Javnom ustanovom Parkom prirode Učka, i ove godine održava Ornitološki kamp na Učki, uz lokvu Rovozna, u kojem orintolozi i volonteri prate jesensku seobu i prstenuju ptice radi istraživanja njihovih migracija.

Prstenovanje ptica u Parku Prirode Učka provodi se od 2006., u razdoblju jesenske selidbe ptica, a ove godine kamp se održava od 18. kolovoza do 7. rujna.

U kampu sudjeluju volonteri iz Hrvatske i inozemstva, a njihova je misija istraživanje selidbe ptica, procjena važnosti lokalnog staništa za njihov odmor tijekom selidbe te utvrđivanje lokalnog sastava vrsta ptica.

Kako ističu iz Parka prirode Učka i BIOM-a, ptice ujesen sele u krajeve u kojima zimi mogu pronaći dovoljne količine hrane, dok se u proljeće vraćaju kako bi se gnijezdile.

Pritom često prate obalu, a Učka im, kao priobalno gorje, sa šumama, livadama i lokvom, pruža važno odmorište na dugom i opasnom putu.

Lokva Rogozna je najveća prirodna lokva u zaštićenom području Parka prirode Učka, a nalazi se na istočnim obroncima Učke, iznad Mošćenica i Sv. Jelene.

Službeni prstenovači BIOM-a u okolici lokve podižu ornitološke mreže, uhvaćenim jedinkama ptica uzimaju mjere, određuju vrstu, spol i starost te im stavljaju prsten, kako bi prikupili podatke o stanju njihovih populacija i putevima migracija.

Potom se ptice puštaju u najkraćem mogućem vremenu, pri čemu je njihova sigurnost na prvom mjestu.

Po riječima Dominika Speveca iz BIOM-a, najčešće prstenovane ptice tijekom prethodnih godina kampa u Parku prirode Učka su kos, crvendać, zviždak, plavetna i velika sjenica te crnokapa grmuša.

Iz Orintološkog kampa pozivaju sve građane da 27. kolovoza dođu na Otvoreni dan kampa, kada će moći promatrati i sudjelovati u istraživanju te prstenovanju ptica.