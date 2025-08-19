Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti

Automobilske kompanije dosad su u nekoliko navrata pokušale uvesti pretplatu za neke dodatne opcije u svojim vozilima i, nije teško zaključiti, kupcima takve promjene nisu dobro sjele. Jednom kada kupe automobil i plate sve dodatne opcije koje žele od svog ljubimca na četiri kotača, vozači više ne žele dodatne troškove. Barem ne one na koje do sada nisu navikli kao na troškove registracije, održavanja, novih guma itd.

U Volkswagenu razmišljaju na drukčiji način te vjeruju kako novim mogućnostima koje bi korisnici trebali dodatno plaćati omogućuju razinu fleksibilnosti koja će mnogima odgovarati jer bi naknadno mogli, privremeno ili za stalno, aktivirati neke opcije koje im nisu potrebne prilikom kupovine vozila, odnosno koje si možda nisu mogli odmah priuštiti.

Plati za dodatne konjske snage

U slučaju VW-a te se mogućnosti odnose na bolje performanse. Prilikom kupovine modela Pro i Pro S njihova električnog automobila ID.3 korisnicima će biti dostupan motor s 201 KS, no njegove će mogućnosti biti veće te, tko želi više konjskih snaga (228 umjesto 201) i bolji okretni moment (310 umjesto 265 Nm), morat će to - dodatno platiti.

Vlasnici tog automobila na tržištu Velike Britanije, ako žele bolje performanse i više KS-ova, morat će mjesečno plaćati nešto više od 19 eura (u protuvrijednosti u odnosu na funte), odnosno godišnje 193 eura, no moguće je odjednom platiti nešto više od 750 eura i time zauvijek otključati dodatnu snagu vozila. Otključavanje vozila vezano je uz identifikacijski broj automobila, ne uz vlasnika, što znači da će pri prodaji i novim kupcima biti dostupno snažnije vozilo.

Poput pretplate za Netflix

U VW-u kažu kako prilikom kupovine automobila vozačima možda nisu odmah potrebne najbolje moguće performanse ili ih odmah ne mogu priuštiti, no s pretplatom dobivaju fleksibilnost. Ako im s vremenom zatreba više snage u njihovu vozilu, oni će je moći izvući, no za to će trebati platiti. Također, problem može biti i budžet, no ako se s vremenom financijska situacija popravi i financijski uvjeti poboljšaju, tom je opcijom moguće poboljšati performanse svog vozila uz pretplatu odnosno jednokratnu kupnju.

Većini vlasnika automobila uvođenje nekakve dodatne mjesečne pretplate, među brojnim pretplatama koje već plaćaju, poput Netflixa, Spotifya i slično, ta vijest nije dobro sjela. Oni bi, naravno, željeli platiti automobil i imati dostupne sve opcije i maksimalnu snagu, no prema situaciji posljednjih godina, čini se kako tržište polako i uz dosta otpora ipak ide u smjeru pretplatničkih opcija i na samim automobilima. Npr. BMW je ranije na nekim tržištima predstavio opcije grijanih sjedala i volana koje su dostupne uz dodatnu pretplatu, što nije oduševilo vlasnike tih vozila.

