Volite piti jako vruće napitke? Promijenite tu naviku, evo zašto

Za mnoge ljude ispijanje vrućeg napitka poput čaja ili kave svakodnevno je zadovoljstvo. Ipak, Vincent Ho, izvanredni profesor i klinički gastroenterolog na australskom Sveučilištu Western Sydney, objašnjava da temperatura napitka, a ne sam napitak, može skrivati zdravstvene opasnosti. Njegova analiza za portal The Conversation istražuje kako konzumacija vrlo vrućih napitaka može povećati vjerojatnost razvoja raka, osobito raka jednjaka.

Ho pojašnjava da je 2016. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasificirala napitke konzumirane iznad 65 °C kao vjerojatno kancerogene za ljude. Ta klasifikacija svrstava ih u istu rizičnu kategoriju kao dim iz peći na drva u zatvorenom prostoru i visok unos crvenog mesa. Prema Hou, IARC je utvrdio da je presudna temperatura, a ne vrsta napitka.

Ho upućuje na južnoameričke studije koje povezuju konzumaciju čaja maté, često pijenog na 70 °C, s većom stopom raka jednjaka. Slični obrasci zabilježeni su i na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. Za zapadne zemlje dugo je nedostajalo dovoljno istraživanja, ali Ho ističe novu veliku britansku studiju gotovo pola milijuna odraslih. To istraživanje pokazalo je da osobe koje svakodnevno piju osam ili više šalica vrlo vrućeg čaja ili kave imaju gotovo šest puta veću vjerojatnost razvoja raka jednjaka u usporedbi s onima koji ne piju vruće napitke.

Zašto toplina oštećuje jednjak?

Ho napominje da vrlo vrući napitci mogu oštetiti sluznicu jednjaka, a kronična oštećenja tijekom godina mogu potaknuti razvoj raka. Pokusi na životinjama podupiru taj zaključak, jer su miševi kojima je davana voda od 70 °C razvili prekancerozne promjene brže od onih koji su pili hladniju vodu. Dodaje i da ponavljana toplinska oštećenja mogu oslabiti prirodne barijere protiv refluksa želučane kiseline, čime se rizik dodatno povećava.

Hou ističe i jedno istraživanje koje je mjerilo temperaturu u jednjaku pokazalo je isto tako da je veličina gutljaja bila važnija od same temperature napitka. Gutljaj kave od 20 mililitara na 65 °C povisio je unutarnju temperaturu za do 12 °C, što pokazuje da veći gutljaji ubrzavaju toplinska oštećenja.

Koristan savjet

Australski stručnjak upozorava da se napitci za van ponekad poslužuju na oko 90 °C, što je daleko iznad sigurnih granica. Istraživanje na koje se poziva utvrdilo je 57,8 °C kao optimalnu ravnotežu okusa i sigurnosti. Tehnike hlađenja, poput miješanja, puhanja, skidanja poklopca ili dodavanja vode ili mlijeka, isto tako mogu pomoći u smanjenju negativnog učinka.

Njegov je savjet, na koncu, jednostavan. Usporite, odvojite vrijeme i uživajte, poručuje.