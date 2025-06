Želite duži život? Ne komplicirajte s kavom, već je konzumirajte - ovako

Potencijalne koristi kave za dugovječnost se gube kada se u nju dodaju velike količine šećera i zasićenih masnoća poput vrhnja ili punomasnog mlijeka, pokazalo je novo istraživanje američkog Sveučilišta Tufts.

Rijetke su studije koje su ispitivale kako dodaci kavi mogu utjecati na povezanost između konzumacije kave i rizika od smrtnosti, a naše je istraživanje među prvima koje kvantificira koliko se zaslađivača i zasićenih masti dodaje, rekla je epidemiologinja Bingjie Zhou sa Sveučilišta Tufts.

Znanstvenici su analizirali zdravstvene podatke 46.332 odraslih osoba u SAD-u, starijih od 20 godina, prikupljene putem nacionalnih zdravstvenih istraživanja. Tijekom prosječnog praćenja od 9 do 11 godina, preminulo je 7.074 sudionika. Tim je usporedio njihove navike pijenja kave s ishodima smrtnosti, uključujući i dodatke koje su stavljali u kavu. Rezultati njihovog istraživanja objavljeni su u časopisu The Journal of Nutrition.

Crna ili blago zaslađena kava smanjuje rizik

Osobe koje su pile crnu kavu ili dodavale vrlo malo šećera i masti imale su 14 posto manji rizik od smrti u usporedbi s onima koje nisu pile kavu. Najveći učinak primijećen je kod onih koji su konzumirali dvije do tri šalice dnevno. No, kada su sudionici dodavali veće količine šećera ili zasićenih masnoća, korist je nestajala, pokazala je studija.

Naši rezultati usklađeni su s Prehrambenim smjernicama za Amerikance, koje preporučuju ograničavanje unosa dodanog šećera i zasićenih masti, istaknula je Zhou.

Kofein je ključan?

Kava bez kofeina nije pokazala isti zaštitni učinak, pokazalo je isto tako istraživanje.

Zdravstvene koristi kave možda se mogu pripisati njezinim bioaktivnim spojevima, ali naši rezultati upućuju na to da dodavanje šećera i zasićenih masti može smanjiti koristi za smrtnost, kaže Fang Fang Zhang, koautorica studije s navedenog američkog sveučilišta.

Kava je među najkonzumiranijim napicima na svijetu, a s obzirom na to da gotovo polovica odraslih Amerikanaca izvještava da pije barem jednu šalicu dnevno, važno je da znamo što to znači za zdravlje, zaključila je Zhang.

Izvor: Science Alert