Kasno 19. kolovoza blistava vaterena kugla projurila je nebom nad japanskim otocima Kyushu i Shikoku, nakratko obasjavši južni Japan. Svjetlosni spektakl, koji su zabilježili lokalni stanovnici i ubrzo podijelili na društvenim mrežama, privukao je pozornost diljem te zemlje, ali i šire.

Prema japanskom NHK-u, stručnjaci su potvrdili da je riječ o neuobičajeno sjajnom meteoru, kojeg se kolokvijalno još naziva i vatrena kugla. Bljesak na nebu iznad južnog Japana dogodio se neposredno nakon 23:00 sata, ostavljajući promatrače zadivljene njegovim intenzitetom.

Znanstveno tumačenje

Toshihisa Maeda, ravnatelj Svemirskog muzeja Sendai u Japanu, objasnio je uzrok tog bljeska, rekavši da ulaskom u Zemljinu atmosferu fragmenti asteroida ili svemirske prašine izgaraju i stvaraju snažan sjaj.

Vjerojatno je okolno područje na trenutak postalo svijetlo kao dan i moguće je da je fragment u ocean kao meteorit, rekao je Maeda za NHK, a prenosi singapurski portal CNA.

Ne tako rijetka pojava

Iako se na Zemlji godišnje dogodi više od 500.000 sličnih vatrenih kugli, većina tih događaja se odvija nad oceanima ili udaljenim predjelima. Ponekad, međutim, veći meteori uzrokuju ozbiljne posljedice, poput eksplozije iznad Čeljabinska 2013. godine u Rusiji, koja je izazvala ljudske ozljede i materijalnu štetu.