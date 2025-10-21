Neočekivani dobitak na lutriji u SAD-u pokrenuo je globalnu raspravu o granicama povjerenja u umjetnu inteligenciju. Sretna dobitnica, Amerikanka Tammy Carvey tvrdi da joj je ChatGPT donio sreću.

Carey, koja živi u američkoj saveznoj državi Michiganu, osvojila je 93.000 eura na državnoj lutriji Powerball nakon što je posegnula za neuobičajenim rješenjem za pomoć u odabiru brojeva. Naime, zamolila je ChatGPT da joj odabere brojeve i ti su se brojevi, ironično i sretno, pokazali kao lutrija koja se isplatila - na lutriji.

Zamolila sam ChatGPT da mi predloži brojeve za Powerball i upravo sam te brojeve odigrala na svojem listiću, izjavila je Carvey za Michigan Lottery. AI je predložio brojeve 11, 23, 44, 61, 62 i Powerball 17 – kombinaciju koja je pogodila četiri broja i Powerball te joj donijela značajan novčani dobitak.

Naravno, ChatGPT nema sposobnost predviđanja. Chatbot jednostavno generira nasumične kombinacije, no njegov "pogodak" izazvao je svjetsku fascinaciju i brojne pokušaje oponašanja.

Kada zabava postaje navika

ChatGPT je danas među najposjećenijim internetskim stranicama, a sve se češće koristi za donošenje odluka koje nadilaze puku zabavu ili produktivnost. Od odabira ulaganja do izbora hipotekarnih stopa, ljudi sve više prepuštaju prosudbu nepredvidivim algoritmima.

Tražiti ChatGPT ili neki drugi LLM model da predloži nekakve dobitne brojeve možda zvuči bezazleno, no to vrlo lako može prerasti u ovisnost i stalne pokušaje "dotjerivanja" rezultata putem upita, koji ni u startu ni nakon brojnih prepravaka zapravo neće povećati šanse za dobitak.

Takva sve veća ovisnost nameće pitanje gdje povlačimo granicu između korištenja umjetne inteligencije kao alata i vlastite sposobnosti odlučivanja.

Sveprisutni ChatGPT dobio nove značajke

Proteklog tjedna OpenAI je predstavio novi način rada ChatGPT-a, koji dopušta sadržaj za odrasle, produbljujući raspravu o smjeru razvoja AI tehnologije. No pitanje koje i dalje ostaje jest zašto od AI-a tražimo savjete, bliskost ili moralne odgovore.

I dok je Carveyin dobitak simpatična priča sa sretnim završetkom, ona istodobno otkriva nelagodnu istinu - da ljudi sve češće čak i najjednostavnije izbore prepuštaju strojevima. Ako danas dopustimo da AI bira i naše brojeve igara na sreću, što će odlučivati sutra?

Izvor: Tech Radar