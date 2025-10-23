Kako će izgledati ratovanje u budućnost? Vojna tehnologija razvija se u različitim smjerovima, ali jedno je sigurno - novi uređaji i borbena vozila bit će opremljeni umjetnom inteligencijom.

Kako će korištenje umjetne inteligencije izgledati u zraku pokazali su iz Shield AI, koji su pred predstavnicima vojske i građanima u Washingtonu predstavili svoj borbeni zrakoplov s ​​vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (VTOL) kojim upravlja umjetna inteligencija, a dizajniran je za ekspedicijske i pomorske operacije u izazovnim okruženjima.

U Shield AI-u vjerujemo da najveća pobjeda ne zahtijeva rat. Kako bismo to uvjerenje ostvarili, provodimo jednostavan, ali ambiciozan glavni plan: dokazati vrijednost autonomije, proširiti je na više domena i redefinirati zračnu moć, rekao je Brandon Tseng, suosnivač Shield AI-a, predsjednik i bivši pripadnik američkih marinaca. X-BAT predstavlja sljedeći dio tog plana, proširujući ratne kapacitete SAD-a i saveznika putem transformativnog zrakoplova neovisnog o pisti. Zračna moć bez pista je sveti gral odvraćanja. Daje našim snagama upornost, doseg i preživljavanje te kupuje diplomaciji još jedan dan.

U srži X-BAT-a je Hivemind, ShieldAI-jev softver za autonomiju obogaćen umjetnom inteligencijom i dizajniran za upravljanje platformama u okruženjima s uskraćenom komunikacijom, degradiranim i ograničenim okruženjima. Kako je istaknuto na predstavljanju, Hivemind omogućuje X-BAT-u autonomni prodor u bojno područje, dinamičko udruživanje s letjelicama s posadom i izvršavanje kolaborativnih taktika bez stalne komunikacije. Ova autonomija omogućuje X-BAT-u da funkcionira kao pratitelj dronova ili kao samostalno sredstvo.

X-BAT je revolucija u zračnoj moći jer kombinira četiri stvari - VTOL, domet, višenamjenske mogućnosti i autonomiju, rekao je Armor Harris, viši potpredsjednik za zrakoplove u Shield AI-u. Višenamjenski sustav pruža ključnu fleksibilnost kako se prijetnja razvija, a sposobnost X-BAT-a da autonomno djeluje samostalno ili u suradnji omogućuje mu projiciranje snage kada druga sredstva nisu u blizini.

Dizajn X-BAT-a kombinira preživljavanje, fleksibilnost i pristupačnost na način koji zajedničkim snagama pruža neusporedivu cijenu po učinku.

Kao ključne mogućnosti istaknut je velik domet (više od 2000 nautičkih milja) u kombinaciji s VTOL-om, prilagodljivost različitim misijama, mala veličina (tri puta manji od helikoptera, ima raspon raširenih krila od 12 metara), autonomija djelovanja te otvorena arhitektura platforme na kojoj djeluje.

Prvi je let predviđen za 2026. godinu, dok bi za vojne misije trebao biti spreman do 2028. godine.