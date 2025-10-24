Za milijune je zaposlenih diljem svijeta svakodnevica rad u Microsoftovom uredskom paketu. Bez obzira radilo se samo o nekom od programa poput Word ili Excell ili pak korištenje cijelog Microsoft 365 plana.

Posljednjih je godina na popularnosti (među tvrtkama, ne baš i među zaposlenicima) dobio Microsoft Teams, program koji je osmišljen kako bi olakšao zajednički rad na projektima unutar tima i ubrzao komunikaciju.

No, Microsoft je najavio da će sljedećim ažuriranjem taj program pretvoriti i u digitalnu tužibabu.

Naime, kad se korisnici povežu i ulogiraju u Teams, program će automatski njihovu lokaciju učiniti vidljivom.

Kada se povežete s perifernim uređajima u sobi u kojoj sami nosite uređaje (BYOD) ili na stolu koji se može rezervirati, vaša prisutnost na radnom mjestu u Teamsu automatski će se postaviti na razinu zgrade, pojašnjavaju iz Microsofta.

Tako zaposlenik može na videu imati pozadinu koja izgleda kao ured, ali će šef znati da je u vikendici na Krku.

Za one koji i inače rade "od kuće" ili dislocirano, ovo ne bi trebao biti problem. Ali za one koji bi trebali raditi iz ureda, a nisu tamo, moglo bi predstavljati problem i rezultirati neugodnim razgovorima.

Službeno će ova značajka biti lansirana u prosincu 2025. u cijelom svijetu, a jedina je svjetla točka u cijeloj priči što je ova značajka nakon uvođenja biti isključena za sve, a administratori će biti ti koji će odlučiti hoće li se koristiti ili ne.