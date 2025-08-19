Tajni sastojak za popravak zubi nalazi se u - kosi?

Posljednjih godina znanstvenici diljem svijeta razvili su cijeli niz metoda kojima pokušavaju popraviti zubnu caklinu i tako zaustaviti razvoj karijesa ili čak potaknuti tijelo da izgradi novi zub.

Tim znanstvenika s King's College u Londonu otkrio je da jedan protein, koji svi imamo u kosi i koži, može imati i pozitivan utjecaj na zdravlje zubne cakline, pa čak i zaustaviti rane faze propadanja.

Radi se o keratinu, koji može oponašati strukturu i funkciju prirodne cakline kad dođe u kontakt s mineralima u slini.

Kako su naveli u svojoj studiji objavljenoj u časopisu Advanced Healthcare Materials, trenutno se u svijetu, za usporavanje propadanja zubne cakline, koriste zubne paste s flouridom. No, oni su otkrili da bi tretmani na bazi keratina mogli potpuno zaustaviti taj proces propadanja.

Kako bi stvorili keratin potreban za provođenje istraživanja, okrenuli su se ovčjoj vuni i ekstrahirali ga iz nje. Potom su keratin nanijeli na površinu zuba. Otkrili su da kad keratin dođe u kontakt s mineralima koji su prirodno prisutni u slini, dolazi do formiranja visoko organizirane kristalne skelete, koja oponaša funkciju i strukturu prirodne cakline. Tako štiti zub, zatvara izložene živčane kanale te smanjuje osjetljivost zuba i donosi olakšanje.

No, keratin ne staje samo na tome. Tijekom vremena taj skelet nastavlja privlačiti kalcijeve i fosfatne ione, što dovodi do rasta zaštitnog sloja.

Keratin nudi transformativnu alternativu trenutnim stomatološkim tretmanima. Ne samo da se održivo dobiva iz bioloških otpadnih materijala poput kose i kože, već i eliminira potrebu za tradicionalnim plastičnim smolama, koje se često koriste u restaurativnoj stomatologiji, a koje su toksične i manje izdržljive. Keratin također izgleda puno prirodnije od ovih tretmana, jer se može bliže podudarati s bojom izvornog zuba, istaknula je prva autorica studije, doktorica znanosti Sara Gamea.

Tim već istražuje kako tretman keratinom izvesti iz laboratorija i dovesti do šire javnosti. U objavi za medije, kao jednu od mogućnosti, naveli su pastu za zube (za svakodnevnu njegu) ili pak u obliku posebnog gela koji bi se nanosio na zub za ciljaniji popravak.