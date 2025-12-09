Često u intervjuima nakon utakmica strijelci na njima zahvaljuju svojim suigračima, neki spominju naporan trening i odricanje, dok se drugi pozivaju na božju pomoć. Tom popisu već tijekom nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva mogli bi dodati još jednu stvar - nogometaši bi se mogli zahvaljivati i umjetnoj inteligenciji.

Jedna od reprezentacija koja je jako ozbiljno shvatila ovaj tehnološki pristup sportu jest i naš prvi protivnik na otvaranju prvenstva u Sjevernoj Americi. Dok na klupi Engleske sjedi trener Thomas Tuchel i pomoćni treneri i drugo osoblje, engleska reprezentacija uključuje i ljude koji nisu u prvom planu, no njihov bi utjecaj mogao biti jako velik. Riječ je o grupi analitičara, znanstvenika te timova za razvoj softvera.

Svi oni koriste različite AI alate za analizu podataka, pronalazak zanimljivih informacija i kreiranje prezentacija koje će se koristiti na sastancima. Njihov je zadatak kompleksne i na prvi pogled nevidljive informacije prikazati jednostavnim i lako razumljivim trenerima i igračima.

Sve bi te informacije mogle pomoći donošenju boljih odluka na terenu, a koje bi na kraju mogle utjecati čak i na konačan rezultat, odnosno pobjedu. Umjetna inteligencija bi, dakle, mogla biti tajno oružje engleske nogometne reprezentacije na terenu.

Hoće li AI utjecati na više obranjenih penala?

Jedna od stvari u kojima bi AI mogla biti iznimno korisna jest izvođenje jedanaesteraca. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji danas je prilično jednostavno i brzo dobiti detaljne informacija o svim igračima iz svih reprezentacija koji izvode penale. Ti se podaci mogu odnositi na cijelu njihovu karijeru te AI može pokazati kako oni najčešće izvode najstrožu kaznu - po podu ili zraku, za koju se stranu gola najčešće odlučuju i slično.

Za takve informacije, objasnio je za BBC Rhys Long, čovjek zadužen za podatke i njihovu analizu u engleskoj reprezentaciji, prije je trebalo pet dana. Umjetna inteligencija to je vrijeme skratila na samo pet sati. Onda to postaje petominutni razgovor s našim golmanom za pet sekundi nadanja da bi mogao obraniti penal, objasnio je. Naime, prije utakmice igračima se prikažu dijagrami koji pokazuje gdje je najbolje pucati kako bi postigli gol, a bazirani su na općenitim informacijama, kao i protivničkom golmanu, odnosno načinu na koji on brani jedanaesterce.

Dok je prije izvođenje jedanaesteraca bio veliki problem za ovu reprezentaciju, do dolaska Longa, stvari su se znajačno promijenile na bolje, a naglašava kako se tako smanjuje i mentalni pritisak na igrače koji sada imaju informacije koje im mogu pomoći pri izvođenju penala.

Prati se svaki pokret na terenu

Tijekom posljednjih godina AI nogometni softver značajno je napredovao pa se sada u svakom trenutku mogu pratiti deseci tisuća pokreta na terenu te prepoznati neke taktičke obrasce, kako bi se u stvarnom vremenu, ali i poluvremenu mogle napraviti prilagodbe na takvu taktiku.

Pored toga, AI se koristi i za praćenje samih igrača, njihova zdravstvenog stanja i raspoloženja. Tehnologija tako prati podatke koji se prikupljaju o samim igračima, a koji bi mogli imati utjecaj na njihovo treniranjem. Nakon toga je red na doktoru, fizioterapeutu ili nekom drugom specijalistu koji će razgovarati s njima kako bi izvukli najbolje moguće performanse. Sve bi to prije trajalo danima, sada traje satima, a u budućnosti se može računati u - minutama.

Ono do čega može doći s upotrebom ove tehnologije, objasnio je za BBC Tom Goodall koji radi na analizi podataka za reprezentaciju Islanda, jest da bi zbog AI neke države mogle dodatno zaostati. Naime, dok Engleska ima skoro pa neograničene resurse, druge države i nogometne reprezentacije nemaju veliki budžet koji mogu investirati u tehnologiju koja će im pomoći u ostvarenju boljih rezultata.

Usprkos svemu tome, nogomet se ipak igra na terenu, a ne na računalu. Svi ti podaci i analize svakako mogu biti od koristi u boljoj pripremi utakmice i primjeni taktičkih zamisli, no kada s druge strane imat Modrića koji jednom fintom može izbaciti cijeli zadnji red i stvoriti savršenu priliku za Kramarića, nema tog algoritma koji može zaustaviti akciju i, nadamo se, pobjedu Lijepe Naše na otvaranju mundijala.