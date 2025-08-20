Astronomi riješili misterij "Sauronova oka", a odgovor je zapanjujuće jednostavan

Tijekom posljednjih pet desetljeća galaksija PKS 1424+240 zbunjivala je astronome. Ta galaksija, klasificirana kao blazar, sjaji iznimnim intenzitetom, jer je jedan od njezinih mlazova plazme usmjeren izravno prema Zemlji. Ipak, iako se činilo da ispušta gama zrake u skladu s brzinama bliskima brzini svjetlosti, mjerenja su pokazivala da se njezini mlazovi kreću presporo da bi objasnili taj sjaj.

Kako bi riješili tu zagonetku, tim pod vodstvom Jurija Kovaleva iz njemačkog Max Planck Instituta za radioastronomiju, koristio je mrežu opserevatorija Very Long Baseline Array. Tijekom 15 godina pratili su polarizaciju svjetlosti navedenih mlazova plazme, koja je otkrila utjecaj magnetskih polja. Njihov rad donio je prvu detaljnu magnetsku kartu mlaza galaksije PKS 1424+240 i objavljen je u časopisu Astronomy & Astrophysics.

Zašto "Sauronovo oko"?

Kada smo rekonstruirali sliku, izgledala je apsolutno zapanjujuće. Nikada nismo vidjeli nešto slično – gotovo savršeno toroidalno magnetsko polje s mlazom usmjerenim ravno prema nama, rekao je Kovalev.

No to nije sve, jer je dobivena slika znanstvenike neodoljivo podsjetila i na Sauronovo oko iz popularne trilogije "Gospodar prstenova" autora J.R.R. Tolkiena.

Kovalev i njegovi kolege izričito navode da sliku nazivaju ‘Oko Saurona’, jer je njezina priroda upečatljiva i podsjeća na prikaze glavnog zlikovca u ‘Gospodaru prstenova’ ilustratora Alana Leeja.

Magnetski prstenovi i optičke iluzije

Karta je pokazala magnetska polja omotana u koncentrične prstenove, gotovo poput onih kod mete. Ta orijentacija, usmjerena izravno prema Zemlji, objasnila je misterij. Sporost mlaza je samo privid, a dojam nastaje jer ga gledamo gotovo točno frontalno, što stvara projekcijsku iluziju.

Ova usklađenost uzrokuje pojačanje svjetline za faktor 30 ili više. Istodobno, mlaz se čini sporim zbog projekcijskih učinaka, što je klasična optička iluzija, pojasnio je astronom Jack Livingston, također iz Instituta Max Planck.

Postoje i šire implikacije koje je Kovalev naglasio.

Rješavanje ove zagonetke potvrđuje da aktivne galaktičke jezgre sa supermasivnim crnim rupama nisu samo snažni akceleratori elektrona, nego i protona, izvora promatranih visokenergijskih neutrina, rekao je na kraju.

Izvor: Science Alert