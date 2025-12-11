Jeste li znali da planeti također mogu imati repove, slično kao kometi. Planet Merkur, primjerice, razvija "natrijev rep" koji pomiče Sunčeva svjetlost i solarno zračenje.

Raspršena sunčeva svjetlost daje natriju svijetlo narančasti sjaj. Taj proces raspršenja također daje natrijevim atomima potisak – a taj 'radijacijski tlak' dovoljno je jak da tijekom dijelova Merkurove godine izdužuje njegovu atmosferu i stvori dug svijetleći rep. Netko tko se nalazi na noćnoj strani Merkura u pravo doba godine vidio bi slab narančasti sjaj, sličan onom iznad gradova noću, ali osvijetljen natrijevim svjetlima, objašnjava NASA.

Rep Zemlje, iako manje vidljiv od Merkurovog, jednako je važan. Nastaje iz magnetskog polja našeg planeta, koje stvaraju pokreti rastaljenog željeza i nikla u vanjskoj jezgri planeta. Kretanje elektrona u atomima stvara mala magnetska polja. Kada se ona usmjere u istom smjeru u vanjskoj jezgri Zemlje, nastaje veliko magnetsko polje oko planeta.

Područje ispresijecano Zemljinim magnetskim poljem, nazvano magnetosfera, upravlja kretanjem nabijenih čestica u svemiru oko planeta i štiti planet od Sunčeva vjetra, objašnjava NASA. Magnetosfera zarobljava plazmu, koja pak oblikuje Zemljin magnetni rep.

Veličina varira ovisno o Sunčevom vjetru

Struktura repa vjeruje se da predstavlja povratni tok plazme koji se događa kada Sunčev vjetar (plazma koja se kontinuirano izbacuje sa Sunčeve površine) udara u magnetosferu i iskrivljuje njen oblik. Na primjer, kap kiše je u početku približno sferična. Kako pada i ubrzava, zračni otpor mijenja oblik kapljice jer voda biva povučena s dna (glave) prema vrhu (repu). Površinska napetost sprječava da se većina vode jednostavno rasprši iz repa, pa je prisiljena teći unutar kapljice i vraćati se nazad u glavu, pojašnjava NASA.

Sunčev vjetar iskrivljuje Zemljinu magnetosferu na sličan način, pritiskom na dnevnu stranu Zemlje, poput spomenute glave kapljice vode. Noćna strana se proteže, poput repa kapljice, stvarajući oblik suze, nadalje pojašnjavaju u NASA-i.

Zemljin rep može dosegnuti najmanje dva milijuna kilometara. Njegova veličina varira ovisno o Sunčevom vjetru, a koronalni izbačaji mase mogu ga privremeno i preoblikovati.

Iako je Zemljin rep istraživalo puno svemirskih letjelica tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, mnoge tajne i dalje ostaju. To je prvenstveno zbog toga što je Zemljin magnetni rep toliko velik i proteže se najmanje dva milijuna kilometara u svemir, na noćnoj strani Zemlje. Jedna svemirska letjelica ne može otkriti sve tajne takvog ogromnog područja, objašnjava pak Europska svemirska agencija (ESA).