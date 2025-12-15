Google sve intenzivnije uklapa Gemini AI u vlastiti ekosustav kako bi od svoje umjetne inteligencije stvorio središnju aplikaciju za svakodnevne zadatke. Google je tako uočio potrebu za značajnim poboljšanjem aplikacije Karte (Maps), ali kroz korištenje Geminija.

Prema izvješću portala 9to5Google, novo iskustvo korištenja Karata kroz Gemini nudi rezultatima bogatije i interaktivnije prikaze. Uklonjen je stari prikaz u kojemu su korisnici najprije vidjeli samo tekstualne rezultate i osnovnu mapu s jednostavnim crvenim oznakama. Umjesto toga, Gemini sada koristi šarene ikone nalik emotikonima koje simboliziraju svako mjesto. Parkovi imaju malu zelenu ikonu stabla, a kafići prikaz šalice kave. Atrakcije se označavaju ikonama koje odgovaraju njihovoj atmosferi.

Drugim riječima, Google Karte se ovdje ne koriste kao zasebna aplikacija koju korisnik izravno pokreće, već djeluju kao pozadinski servis i izvor podataka, izravno integriran u Gemini.

Prema portalu Android Police, za svako se mjesto sada učitava kompletna kartica s pregledom slika, prosječnom ocjenom, ključnim informacijama o toj lokaciji, sažecima recenzija, glavnim temama o kojima posjetitelji govore i korisnim savjetima. Navedena nadogradnja korisnicima pruža gotovo istu razinu informacija kao u punoj aplikaciji Google Maps, bez napuštanja Geminija, čime je postala dosad i najpraktičnija nadogradnja.

Najznačajnija izmjena jest novi raspored u kojemu se najprije prikazuje karta, umjesto teksta. Pošto korisnici otvaraju Karte kako bi vidjeli mjesta, a ne čitali o njima, takav je pristup zapravo vrlo intuitivan. Korisnici su odmah pohvalili poboljšanje kao rješenje za koje nisu znali da im je potrebno, piše portal Tech Times.