Iz Googlea stižu odlične vijesti za sve oni kojima je muka dok se voze automobilom i gledaju u ekran pametnog telefona. Dok je logično rješenje da, ako se ne osjećate dobro i tjera vas na povraćanje tijekom korištenja telefona u vožnji, spremite telefon u džep, mnogi jednostavno ne mogu izdržati bez da pogledaju nove obavijesti na društvenim mrežama, pristigle mailove, poruke i slično.

Kako bi spriječili ili barem smanjili takve probleme, Google trenutačno radi na opciji nazvanoj Motion Cues koja bi, prema nagađanjima medija, mogla postati dostupna s nadolazećom verzijom operativnog sustava za mobilne uređaje te kompanije. Testne verzije Androida 17 trebale bi se pojaviti početkom sljedeće godine, a sredinom ili u drugoj polovici 2026. ovaj bi softver trebao biti dostupan dijelu pametnih telefona koje pokreće Android.

Slične opcije već postoje

Uzrok takve mučnine u automobilu jest sukob osjetila između onoga što osoba vidi i osjeća, zbog čega ne mogu gledati u ekrane dok su u pokretu. Kako su to objasnili na Digital Trendsu - oči vašem mozgu govore da mirno sjedite dok gledate u ekrane, no unutarnje uho vam govori da se krećete i taj sukob osjetila izaziva mučninu.

Rješenje za taj problem su - točkice. Naime, kada opcija Motion Cues postane dostupna, tijekom vožnje na ekranu će se prikazivati točkice koje će biti sinkronizirane s kretanjem vozila. Tako će i oči pratiti smjer u kojem se kreće tijelo čime će “prevariti” mozak, a i smanjiti ili u potpunosti ukloniti osjećaj mučnine.

Ako vam se čini da ste već čuli za ovakvu opciju, u pravu ste. Naime, Apple je još prošle godine u operativnom sustavu iOS 18 predstavio opciju “Vehicle Motion Cues” namijenjenu korisnicima kojima je muka dok u automobilu koriste telefon. Zanimljivo je kako je slično rješenje postoji i za Androide i to kroz aplikaciju KineStop. No Google sada ovu mogućnost želi integrirati direktno u sustav, bez potrebe za korištenjem i aktiviranjem posebnih aplikacija trećih strana.

S obzirom na to da mnogi imaju ovaj problem i muka im je dok se voze u automobilu i gledaju ekran telefona, nema sumnje kako bi ovo mogla postati prilično popularna opcija među brojnim korisnicima telefona koje pokreće Android.

Ipak, kako još nema službenih informacija iz Googlea, treba sačekati još neko vrijeme dok iz ove kompanije ne objave novitete koje pripremaju za nadolazeći Android, a jedna od tih novih opcija trebala bi biti upravo Motion Cues.

