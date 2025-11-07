Superinteligencija, odnosno umjetna inteligencija koja bi mogla biti pametnija od ljudi (što god da to značilo) mogla bi postati tehnologija koja će radikalno transformirati način na koji živimo i radimo. Trenutačno ne znamo kakav bi mogao biti ishod za čovječanstvo jednom kada takva tehnologija zavlada našom planetom, no jedno je sigurno - sve velike tehnološke kompanije žele biti dio te AI revolucije jer su uvjerene da bi im mogla donijeti nevjerojatne svote novaca. Kao i nevjerojatnu moć.

To je već neko vrijeme jasno Marku Zuckerbergu koji je osnovao poseban odjel za superinteligenciju u okviru Mete. Prilikom lansiranja tog odjela Zuckerberg je naglasio kako se nalazimo na početku nove ere za čovječanstvo te kako će napraviti sve što treba kako bi Meta postala predvodnik u razvoju te tehnologije. U tim za superinteligenciju povukao je brojne vrhunske stručnjake za ovu tehnologiju te je za njihovo dovođenje posegnuo jako duboko u džep.

Humanistička superinteligencija

Istim putem sada su krenuli i u Microsoftu te je šef odjela za umjetnu inteligenciju u ovoj kompaniji Mustafa Suleyman najavio osnivanje odjela za superinteligenciju u okviru tvrtke. Odjelom će upravljati upravo Suleyman.

On je na službenom blogu objasnio i razloge zašto su krenuli ovim smjerom i okupili tim za razvoj superinteligencije, a to je da žele postati “najbolje mjesto na svijetu za istraživanje i razvoj umjetne inteligencije, bez ikakvih ograničenja”.

Suleyman kaže kako o takvoj vrsti AI-a razmišlja kao o humanističkoj superinteligenciji kako bi svima pokazao kako ne streme nekom “besciljnom tehnološkom cilju”, već kako bi riješili stvarne i konkretne probleme i to na način da sve ostane pod kontrolom. On želi da ta superinteligencija bude praktična tehnologija koja će biti izričito napravljena kako bi služila čovječanstvu.

Microsoftov šef za umjetnu inteligenciju, barem u teoriji, na prvo mjesto stavlja čovjeka, odnosno tehnologiju koja nije sama sebi cilj i svrha, već koja je kontrolirana kako ne bi otišla u krivom smjeru, već kako bi služila ljudima da živimo bolje. Također, naglasio je i duboku odgovornost koju osjećaju zbog toga.

Ako mislite da ste nešto slično i ranije čuli, treba podsjetiti kako je i OpenAI pokrenut kao neprofitna udruga s ciljem razvoja umjetne inteligencije koja bi trebala pomoći čovječanstvu, a sada se govori o kompaniji čija bi tržišna vrijednost, kada se jednom pojavi na burzi, mogla iznositi - bilijun dolara.

Izvor: Business Insider

