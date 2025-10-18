Kako se polako bliži vrijeme blagdana, mnogi već počinju razmišljati o poklonima koje žele pronaći ispod bora. Iako su digitalni pokloni, odnosno nekakvi bonovi za igre i servise poput Steama, Robloxa ili digitalni novac koji se može trošiti u takvim igrama sve popularniji, mnogi i dalje preferiraju potrošačku elektroniku. Tablet, telefoni, različiti gadgeti, igraće konzole često se nalaze na vrhu popisa želja onih malo mlađih, ali i starijih.

Ove godine, čini se, jedan od najpoželjnijih uređaja mogla bi biti nedavno predstavljena Nintendova konzola Switch 2. Prva generacija Switcha pojavila se 2017. godine te je do sada prodana u više od 150 milijuna komada, a u japanskoj kompaniji mogu biti itekako zadovoljni i s potražnjom za njegovim nasljednikom. Tijekom prva 4 dana od kad se novi Switch pojavio na tržištu prodano je već 3,5 milijuna komada.

Povećani planovi o proizvodnji

Velika potražnja ne jenjava, pa je Nintendo odlučio povećati planove proizvodnje Switcha 2 na čak 25 milijuna jedinica do kraja tekuće fiskalne godine, koja završava krajem ožujka sljedeće godine. Prema novim procjenama, do tada bi se moglo prodati više od 20 milijuna konzola, što je znatno iznad ranijih očekivanja od 17,6 milijuna.

Podaci koje prenosi The Gamer pokazuju da je interes kupaca nadmašio ne samo procjene analitičara, nego i najoptimističnije planove samog Nintenda. Uspjeh novog modela već sada premašuje prodajne brojke originalnog Switcha, što za tvrtku znači iznimno obećavajući početak nove generacije konzola. Veliki broj obožavatelja Nintenda i dalje je zadovoljan s prvom generacijom konzole, no kako vrijeme bude prolazilo te se na tržištu pojave nove igre za Switch 2, nije teško zaključiti kako će mnogi odlučiti zamijeniti svoj stari model za novi.

Najbolje tek dolazi

Dok je prodaja Nintendova Switcha 2 i do sada bila velika, najbolje tek dolazi krajem ove godine te će biti zanimljivo vidjeti koliko će se komada prodati tijekom blagdanskog šoping razdoblja i usporediti te brojke s prodajom posljednje generacije PlayStationa i Xboxa.

Sony i Microsoft također pripremaju nove generacije svojih konzola, no njih na tržištu ne treba očekivati još najmanje dvije godine.

