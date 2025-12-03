Ako su vam dojadile igre koje se trenutno mogu pronaći na tržištu, vrijeme je da isprobate nešto novo i to iz domaće industrije videoigara.

Igra Bura: The Way the Wind Blows, nova je 3D avantura domaćih studija Tiny Meow Studio i Raven Insights, koja je nastala u Inkubatoru PISMO. Ova nenasilna, family-friendly igra u Ghibli ugođaju svjesno se izdvaja iz današnje ponude, nudeći iskustvo usmjereno na istraživanje, atmosferu i emotivno putovanje kroz život mlade Rine. Da su to prepoznali i igrači pokazuje činjenica da je na Kickstarteru prikupila 37 860 dolara, a godinu dana kasnije stigla na Steam.

Radi se o 3D avanturi vođenoj istraživanjem. Smještena u Dalmaciji i prikazana kroz vizuale nadahnute Studio Ghibli filmovima, igrač kroz oči glavne junakinje Rine prolaze faze života: od djetinjstva punog čuđenja do starosti, bez ikakvog pritiska - nema borbi, nema failova, samo slobodno istraživanje i opušteno doživljavanje svijeta.

Htjeli smo stvoriti cozy avanturu gdje jačate vezu sa svojim spirit companionom i zajedno otključavate magične sposobnosti. Igrači mogu letjeti na vjetru ili roniti u moru dok odrastaju te prikupljaju sjećanja koja ih uče „pomalo“ filozofiji: usporite, dišite, uživajte u malim radostima života. Trenutno je igra dostupna na Steamu, a Switch verzija planirana je za 2026. godinu., ističe Rea Budić, osnivačica studija za razvoj video igara, Tiny Meow.

Svaka razina u igri predstavlja drugo razdoblje života, a atmosfera, ciljevi te ugođaj prilagođeni su toj fazi. Djetinjstvo je bezbrižno i uzbudljivo, tinejdžersko razdoblje donosi osjećaj izgubljenosti i traženja vlastitog puta, dok odrasla dob nosi nostalgiju i prisjećanje dragih trenutaka. Cjelokupno iskustvo zamišljeno je kao film koji se odigra od početka do kraja, a trajanje varira između 2 i 4 sata, ovisno o stilu igranja.

Osim što pruža zabavu, Bura ima i dodatnu svrhu: prikazivanje hrvatske kulture i tradicije. Svijet igre ukorijenjen je u stvarnosti davne Dalmacije i starim, pomalo zaboravljenim običajima. To je prepoznao i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), koji je igru podupro s 31.189,86 eurai promovirao je kroz svoj projekt Games Croatia, čak i na japanskom sajmu EXPO 2025., gdje je dalmatinska kultura predstavila Hrvatsku na dalekom Istoku.

Igra ne sadrži stvarna mjesta, ljude ni događaje, ali uključuje autentične kulturne simbole poput crkve Sv. Nikole u Ninu, paške čipke i igre Balota, a kostimografija odražava stvarne nošnje poput Šibenske kape i tradicionalnih haljina.

Cilj igre je umiriti igrače i biti kontra struji kaotičnog svijeta, pružajući cozy i meditativno iskustvo koje se jasno razlikuje od današnjeg brzog i stresnog gaminga.