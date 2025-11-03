Domaći gaming studio ANIQ nastavlja graditi priču oko svoje old-school retro pucačine SHROT. Nakon što je prije nekoliko mjeseci najavljen početak razvoja, sada u sklopu projekta Games Croatia stižu nove informacije koje pokazuju koliko se projekt ubrzano razvija. SHROT je dobio svoju Steam stranicu, a igrači ga već mogu dodati na wishlist i pratiti sve novosti.



SHROT ostaje vjeran svojoj osnovnoj ideji; jednostavan, direktan i zabavan gameplay inspiriran legendama žanra poput igrama poput DOOM a, Duke Nukema i domaćeg Serious Sama. Cilj je jednostavan: doći doma s posla, pokrenuti igru, ubijati izvanzemaljce i opustiti se - unaprijeđeno današnjom grafikom.



Glavnog protagonista, kamiondžiju s “dad bod” figurom i oštrim jezikom u distopijskoj, futurističkoj Americi, glasom oživljava bloger Krule, prepoznatljivo lice domaće internetske scene. Njegova uloga uključuje naraciju i humor u igri, dok su developeri ostali dosljedni da će zajednica zajedno s njima razvijati igru. Nedavno su na Discordu predlagali “one-linere” koje bi lik mogao govoriti.



Najveća novost je najava co-op multiplayera: igrač i tri prijatelja (ukupno četvero) ulaze u arene i bore se protiv valova neprijatelja. Arena mod neće se ograničiti samo na developerske levele jer SHROT nudi level editor koji omogućuje igračima izradu i dijeljenje vlastitih arena, uključujući i mape kreirane od strane communityja. Najbolje mape bit će izlistane na listi popularnih kroz glasanje igrača.

SHROT donosi oko 50 različitih neprijatelja, podijeljenih u tri kategorije: Alienski - organska stvorenja iz svemira, Roboti - mehaničke jedinice inspirirane alienima, Degenerics - zombificirani ljudi, iskorišteni kao resurs i agresivni zbog primitivnih instinkta preživljavanja.



SHROT će biti dostupan na 20 jezika i na hrvatskom. Također se šuška da bi igra mogla biti lokalizirana i na međuslavenski kako bi se zaista potvrdilo slavensko porijeklo glavnog protagonista.

ANIQ aktivno radi na razvoju investicijske konstrukcije i potencijalnom partnerstvu s izdavačima, komentira direktor studija Dominik Cvetkovski: Sada kada smo SHROT najavili na Steamu, vjerujem da će biti lakše dolaziti do izdavača, investitora, ali i do ciljanog communityja. Stvarno smo zahvalni na Games Croatia na Steamu jer vjerujem kako je i on doprinio velikom broju wishlistova.

Pregovori s investitorima i izdavačima su u tijeku.



Očekivani izlazak SHROT-a je 2026. godine. Do tada zajednica raste, sadržaj se širi, a igra nastavlja pokazivati zašto je već proglašena jednom od najkontroverznijih, s opisom na Steamu „No ‘woke’ crap. No politics. No propaganda. No filter.“

Svi koji žele pratiti napredak i podržati razvoj mogu dodati SHROT na wishlist na Steamu i biti dio communityja koji zajedno s timom gradi ovu igru od prvog dana.