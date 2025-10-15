Nakon što je Nintendo nedavno predstavio novu generaciju svoje igraće konzole Switch, pažnja gamera sada se okreće prema Sonyju i Microsoftu koji također pripremaju nasljednike aktualnih modela konzola. Do predstavljanja PlayStationa 6 te novog Xboxa ostalo je još dosta vremena - najmanje dvije godine, no mrežom kruži sve više glasina oko ovih uređaja.

A neke od tih glasina gamerima se sigurno neće svidjeti - pogotovo one koje se odnose na Microsoftovu konzolu.

Snažan i moćan, ali jako skup stroj

Nova generacija Xboxa, prema glasinama koje su prenijeli na stranici Kotaku, mogla bi biti značajno skuplja u odnosu na aktualni model. Tako se spominju cifre između 800 i čak 1200 dolara, što je puno više u odnosu na aktualne modele. S druge strane, komentiraju na ovoj stranici, to i nije toliko iznenađujuće ako Microsoft za svoju konzolu želi napraviti hardver kakav imaju skuplja gamerska osobna računala. Treba podsjetiti i na nedavno predstavljenu Asusovu dlanovnu konzolu koju su napravili u suradnji s Microsoftom te cijena modela ROG Xbox Ally X iznosi čak - tisuću dolara.

Također, naglašava se kako bi takva cijena mogla imati pokriće u još jednoj stvari. Naime, novi Xbox trebao bi predstavljati premium nadogradnju u odnosu na nasljednika PlayStationa 5. Tako se spominje bolji, odnosno jači procesor i više RAM-a koji bi trebali omogućiti da nova konzola bude neka vrsta hibrida između Xboxa i gamerskog PC-a. Zahvaljujući tome, novi Xbox će biti hardverska zvijer koja će omogućiti bolje performanse i grafiku u odnosu na nadolazeću plejku, no uz značajno višu cijenu.

Osim klasične konzole, Microsoft razvija i dlanovnu verziju Xboxa. Dok je ROG Xbox Ally X razvio Asus te ovaj model dolazi s nekim značajkama specifičnim za Microsoftove uređaje poput Game Bara, za Microsoft navodno razvija svoju prijenosnu Xbox konzolu.

Stižu 2027.?

Što se datuma predstavljanja nove generacije konzola tiče, Sonyjev navodni plan je da to bude tijekom 2027. godine, s tim da su odgode, naravno, uvijek moguće i nisu rijetke. Iste planove ima i Microsoft tako da bi 2027. godina mogla biti odlična za gamere, odnosno barem one ljubitelje videoigara koji će si to financijski moći priuštiti.

Ono po čemu bi lansiranje sljedeće generacije Sonyjeve i Microsoftove konzole moglo biti posebno jest što bi ove tvrtke, pored nasljednika postojećih uređaja, u isto ili slično vrijeme mogle predstaviti i njihove dlanovne verzije. Naravno, kako možemo vidjeti na primjeru Microsoftove suradnje s Asusom, ne treba očekivati kako će te manje verzije biti jeftinije.

