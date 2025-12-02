Dok tehnologija umjetne inteligencije (AI) uzima sve više maha diljem svijeta, što sa sobom povlači kako pozitivne, tako i negativne posljedice, neka zajednička globalna regulatorna pravila za AI i dalje ne postoje. Države razvijaju rascjepkana nacionalna nadzorna rješenja, no globalni okvir i dalje izostaje, unatoč zabrinutosti zbog globalne nejednakosti, društvene nestabilnosti i mogućih katastrofalnih egzistencijalnih posljedica.

Na sastanku Foruma za azijsko-pacifičku gospodarsku suradnju u listopadu, kineski predsjednik Xi Jinping ponovno je predstavio prijedlog za osnivanje Svjetske organizacije za suradnju u umjetnoj inteligenciji (WAICO), zamišljene kao mehanizam za približavanje država zajedničkom regulatornom okviru za AI. Ta inicijativa se uvelike razlikuje od deregulacijskog pristupa Sjedinjenih Država. U tom kontekstu, Wendy Hall s britanskog Sveučilišta Southampton izjavila je novinarima u Londonu da je trenutno Kina na dobroj strani, naglašavajući njezin naglasak na transparentnost u kreiranju politika, prenosi Nature.

Kineski ekosustav to odražava. Potaknut državnim politikama, poslovni sektor često objavljuje modele s otvorenim parametrima koji se mogu preuzeti i nadograđivati, dok se nacionalne strategije više usmjeravaju na gospodarski rast, nego na razvijanje opće umjetne inteligencije (AGI). Kwan Yee Ng iz tvrtke Concordia AI, međunarodne organizacije/konzultantske i istraživačke zajednice, posvećene sigurnosti i regulaciji umjetne inteligencije, u izjavi za Nature navodi kineski nacionalni program za umjetnu inteligenciju, AI+ iz kolovoza 2025. godine, kao primjer takvih prioriteta.

Regulatorne razlike među regijama

Kina je već 2022. godine počela donositi posebne propise za AI, uključujući ograničenja za štetan sadržaj, pravila privatnosti i sigurnosti podataka. Programeri moraju dopustiti regulatorima testiranje sustava prije javne objave. Joanna Bryson, stručnjakinja za etiku umjetne inteligencije iz škole javnih politika i upravljanja Hertie School u Berlinu, istaknula je za Nature da su modeli poput DeepSeekova R1 među najreguliranijima na svijetu. Ipak, provedba tih pravila često je blaga, kaže pak za Nature Angela Zhang s američkog Sveučilišta Južne Kalifornije.

Sjedinjene Države nemaju sveobuhvatan savezni zakon o umjetnoj inteligenciji, a američki predsjednik Donald Trump u siječnju je ukinuo raniju uredbu o sigurnosti AI-ja. Europska unija uvela je višerazinske obveze prema razini rizika, dok je Velika Britanija odgodila donošenje sveobuhvatnog zakona.

Skroman međunarodni pravni okvir

Jedini pravno obvezujući međunarodni dokument je Okvirna konvencija Vijeća Europe o umjetnoj inteligenciji iz 2024. godine, koja države obvezuje na uvođenje načela usklađenosti s ljudskim pravima, ali bez nadnacionalnog mehanizma provedbe. Kako za Nature pojašnjava Lucia Velasco iz britanskog istraživačkog instituta Oxford Martin School, provedba ovisi isključivo o nacionalnim zakonodavstvima. Ostale mjere, poput Preporuke UNESCO-a o etici AI-ja, OECD-ovih načela i Bletchleyjeve deklaracije, ostaju neobvezujuće na nacionalnim razinama.

Kineski dužnosnici navode da bi WAICO služio usklađivanju pravila uz puno poštovanje razlika u nacionalnim politikama i praksama. Peking je predložio da sjedište bude u Šangaju, a stalna javna podrška visokih kineskih dužnosnika sugerira da WAICO Kina smatra strateški važnim projektom. Zhang napominje da Kina komercijalno profitira kada se njezini standardi šire međunarodno.

Stručnjaci kao moguće modele za globalni nadzor AI-ja navode sustav nuklearne sigurnosti, CERN-ov zajednički istraživački pristup ili sustave međunarodnog civilnog zrakoplovstva. No, kako primjećuje Velasco, AI se razvija prebrzo i potaknut je privatnim sektorom pa spomenute analogije imaju ograničenu primjenjivost.

Izgledi za globalni dogovor

Geopolitičko nadmetanje Washingtona i Pekinga otežava postizanje zajedničke globalne AI regulative. Grace Gonzales iz neprofitne organizacije ControlAI upozorava da takva rivalstva čine globalni dogovor vrlo teškim, piše Nature.

Slabiji interes nakon Bletchleyjeve deklaracije, međunarodnog političkog dokumenta potpisanog 2023. godine u kojem je 28 država dogovorilo neobvezujuće principe sigurne i odgovorne upotrebe AI-ja, te nedovoljni kapaciteti UN-a dodatno usporavaju napredak, ističe za Nature Brian Tse iz Concordia AI-a.

Ipak, Ng smatra da WAICO može potaknuti zajedničke norme za AI i spriječiti prelazak opasnih granica. Povijest isto tako nudi pouku i kako podsjeća Tse, Konvencija o nuklearnoj sigurnosti donijela je stvarna poboljšanja tek nakon Černobila. Za umjetnu inteligenciju, kaže on, cilj je smanjiti rizik prije nego što se kriza zapravo i dogodi.