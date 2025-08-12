Tada će se sve promijeniti: Tehnološki direktori sanjaju ovaj trenutak, no postoji jedan veliki problem

Jedan od pojmova o kojima šefovi tehnoloških kompanija i stručnjaci za AI sve češće govore jest opća umjetna inteligencija (AGI). Prema njima, više uopće nije pitanje hoće li se takav oblik umjetne inteligencije koja je naprednija od ljudske inteligencije pojaviti, već kada će postati dostupan. Napredak na ovom polju posljednjih godina je iznimno brz te su mogućnosti AI-a danas impresivne, iako je jasno kako i dalje nije riječ o savršenoj tehnologiji.

Od AGI-a su očekivanja velika i to je trenutak o kojem šefovi tehnoloških kompanija sanjaju jer nakon pojave opće umjetne inteligencije, stvari vjerojatno više neće biti iste. Tehnologija koja je inteligentnija od ljudi može nam pomoći u rješavanju brojnih globalnih problema poput bolesti, klimatskih promjena itd., no uvijek postoji strah i od onog crnog scenarija.

Neujednačena inteligencija

Iako smo, dakle, sve bliže AGI-ju, i dalje postoji jedna važna stvar zbog koje umjetna inteligencija neće tako skoro dostići tu razinu. O čemu je riječ, objasnio je izvršni direktor Googleove AI kompanije DeepMind Demis Hassabis.

On je rekao kako su posljednji modeli Googleove umjetne inteligencije Gemini, poboljšani novom tehnikom procesa razmišljanja DeepThink, toliko napredni da mogu osvojiti zlatnu medalju na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi. No s druge strane, isti ti modeli mogu napraviti nekakve glupe greške pri rješavanju matematičkih zadataka za srednjoškolce. U nekim dimenzijama je jako dobra, a u drugim dimenzijama njihove se slabosti jednostavno mogu otkriti, komentirao je Hassabis.

I upravo je u tome - nekonzistentnosti, najveći problem te je upravo to razlog zašto o današnjoj AI ne možemo govoriti kao o općoj umjetnoj inteligenciji. Po CEO-u DeepMinda, to što imamo danas je - neujednačena inteligencija.

Nije poznato kada ćemo imati AGI

Taj problem se, prema Hassabisu, ne može jednostavno riješiti, odnosno potrebno je puno više od samog skaliranja podataka i računalne snage. Neke nedostajuće sposobnosti u rezoniranju, planiranju i pamćenju još treba riješiti, objasnio je. Kada će to biti, nije poznato tako da, dakle, nije poznato niti kada bi nam jednom mogla biti dostupna opća umjetna inteligencija.

Izvršni direktor DeepMinda o toj je temi govorio i ranije te, prema njemu, AGI možemo očekivati za pet do deset godina.

S obzirom na to da više kompanija ulaže velike resurse u ovu tehnologiju, bit će zanimljivo vidjeti koja će kompanija prva uspjeti u tome te postići opću umjetnu inteligenciju. Pored OpenAI-a i Googlea, velike šanse da uspije u tome ima i Meta te Zuckerberg ulaže milijarde dolara ne samo u razvoj tehnologije, već i u privlačenje najboljih talenata na ovom polju. Također, i brojne druge manje kompanije, uključujući i kineske poput DeepSeeka razvijaju vlastite napredne AI modele, a ovoj se utrci namjerava pridružiti i Apple.

Izvor: Business Insider