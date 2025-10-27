Stanovnici razvijenih zemalja rođeni između 1960. i 1975. sve češće pokazuju znakove ovisnosti o visoko prerađenoj hrani, kao prva generacija izložena takvoj prehrani u djetinjstvu.

Znanstvenici sa sveučilišta u Michiganu su nakon studije na oko dvije tisuće ljudi starih između 50 i 80 godina zaključili da 21 posto žena i 10 posto muškaraca iz te dobne skupine „zadovoljavaju kriterije ovisnosti o visoko prerađenoj hrani”.

Čini se da ovisnost o visoko prerađenoj hrani prevladava među starijim odraslim osobama u Sjedinjenim Državama, posebice među ženama koje su bile adolescentice ili u ranoj odrasloj dobi kad se pogoršala nutritivna kvaliteta američke prehrambene ponude, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Addiction.

Današnji odrasli bili su u ključnoj razvojnoj fazi kad se promijenio prehrambeni okoliš naše nacije, rekla je Lucy Loch sa sveučilišta.

Istraživački tim zaključio je da među onima u dobi od 65 do 80 godina samo 12 posto žena i četiri posto muškaraca ispunjavaju kriterije ovisnosti.

Znanstvenici su ispitivali o 13 iskustava s visoko prerađenom hranom i pićima, poput žudnje za takvim proizvodima, neuspjeha pri njihovom izbacivanju iz prehrane, apstinencijskih kriza i izbjegavanja društvenih događaja zbog osjećaja da će drugi o njima misliti da previše jedu.

Ostala istraživanja pokazuju jasne poveznice između konzumacije takvih proizvoda i rizika od kroničnih bolesti i preuranjene smrti, pa je važno istražiti ovisnost o visoko prerađenoj hrani u toj dobnoj skupini, naglasila je Loch.

Znanstvenici vjeruju da je veliki faktor iza ovisnosti među starijim ženama agresivna reklamna kampanja iz osamdesetih koja je promovirala takozvane dijetne proizvode, većinom visoko prerađene.

Keksi s niskim udjelom masti, obroci za mikrovalnu pećnicu i drugi proizvodi s visokim udjelom ugljikohidrata promovirani su kao rješenja za kontrolu težine, ali njihovi umjetno dizajnirani nutritivni profili potencijalno su pojačali ovisničke prehrambene navike, zaključio je istraživački tim.