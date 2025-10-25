Chatbotovi pogonjeni umjetnom inteligencijom pokazali su se izuzetno korisnima u obavljanju nekih zadataka. No, u posljednje vrijeme sve se češće spominju u negativnom kontekstu. Prije svega zbog sve većeg broja ljudi koji s chatbotovima stvaraju emocionalne veze, a i zbog negativnih posljedica koje takve veze mogu ostaviti na ljude. Pogotovo one koji su inače osjetljivi i labilni.

Chatbotovi koji tepaju korisnicima, potiču seksualno obojene razgovore i vode neprimjerene razgovore o samoubojstvu s djecom, zabrinuli su mnoge, a tvrtke koje stoje iza takvih chatbotova doveli u neugodnu situaciju.

Jedna velika tehnološka tvrtka koja razvija vlastitu umjetnu inteligenciju ipak ne želi ići u smjeru u kojem bi korisnici stvarali emocionalne veze s umjetnom inteligencijom.

Šef za umjetnu inteligenciju u Microsoftu, Mustava Suleyman, u razgovoru za CNN otkrio je kako rade na umjetno inteligenciji koja će imati i emotivnu inteligenciju.

Stvaramo umjetnu inteligenciju koja je emocionalno inteligentna, koja je pristojna i daje podršku, ali u koju se možete pouzdati. Želim napraviti umjetnu inteligenciju koju će moći koristiti i djeca, a to znači da mora biti ograničena i sigurna, rekao je Suleyman.

Microsoftov chatbot pogonjen umjetnom inteligencijom, Copilot, već se naveliko koristi na računalima diljem svijeta. Prema Microsoftovim podacima ima više od 100 milijuna aktivnih korisnika mjesečno.

Moramo napraviti umjetnu inteligenciju za ljude, ne kako bi stvorili digitalnu osobu, već je ranije istaknuo Suleyman.

Jasno je istaknuo kako Microsoft neće stvarati romantičan, zavodljiv ili erotični sadržaj za svoje korisnike, bez obzira na njihovu dob.

To nije nešto čemu težimo, rekao je sudjelujući na Paley International Council Summit u Menlo Parku, u Kaliforniji.

Kako je pojasnio, Microsoftov je cilj da korisnici koriste Copilot kako bi komunicirali s drugim korisnicima, ne samo s umjetnom inteligencijom.

To je veoma važna promjena u tonu u odnosu na druge stvari koje se trenutno događaju u industriji, poput dubokih simulacija u kojima zaranjate u vlastiti, potpuno paralelni svijet, u kojem, ponekad, imate i sadržaj za odrasle, istaknuo je Suleyman.

U svom eseju rekao je kako tehnološke kompanije ne bi trebale graditi "prividno svjesne usluge koje ljudima mogu dati dojam da osjećaju sreću ili patnju", napisao je.

No, dodaje kako već postoji prividno svjesna umjetna inteligencija, koja je primarno fokusirana na seksualne maštarije (aludirajući na Groka Elona Muska, koji je u srpnju predstavio "AI prijatelje" inspirirane ženskim anime likovima)

Već možete vidjeti kako se neki avatari i ljudi uvlače u smjeru erotike i seksa s robotima. To je veoma opasno i mislim da bismo trebali donijeti svjesnu odluku o izbjegavanju takvih stvari, istaknuo je Suleyman.