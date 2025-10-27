Moderni ratovi danas se velikim dijelom vode i u virtualnom svijetu. Kibernetičko ratovanje često može dati bolje rezultate za konačan ishod borbe u odnosu na bombe i granate, a kako prenose američki mediji, Rusi i Kinezi u posljednje su vrijeme u svom tihom ratu s Amerikancima dodali još jedan element, koji su nazvali seksualnim ratovanjem.

Rusija i Kina tako su u SAD poslale brojne atraktivne žene s ciljem zavođenja direktora tehnoloških kompanija kako bi se mogle dokopati tehnoloških tajni i poslati ih svojim nadređenima. Poznati su slučajevi u kojima su uspjeli u svom naumu te su se direktori s takvim špijunkama oženili i s njima imaju djecu, potpuno nesvjesni njihova pravog nauma i motivacije zbog kojih su stupile u brak s njima.

U srcu američke tehnološke industrije

Pored toga, ruske i kineske agentice koriste društvene mreže, natjecanja startupova te fondove rizičnog kapitala kako bi se infiltrirale u srce američke tehnološke industrije.

Na to je upozorio i glavni obavještajni direktor tvrtke za procjenu rizika Pamor Consulting James Mulvenon, koji dobiva brojne sofisticirane zahtjeve za povezivanje na LinkedInu od iste atraktivne mlade Kineskinje. Čini se da se to u posljednje vrijeme stvarno pojačalo, objasnio je.

U NY Postu objavili su i komentar jednog kontraobavještajnog dužnosnika koji sada radi za startupove u Silicijskoj dolini. On je istraživao slučaj jedne lijepe Ruskinje koja je radila u američkoj zrakoplovnoj kompaniji, gdje je upoznala američkog kolegu, za kojeg se na kraju i udala. Njegova istraga pokazala je kako je riječ o ženi koja je pohađala akademiju za modele, nakon čega je upisala tzv. rusku školu meke moći. Nakon toga u potpunosti je nestala s radara te se desetak godina kasnije pojavila u SAD-u kao stručnjakinja za kriptovalute.

Detektiv kaže kako ona ne želi ostati u kriptovalutama, već bez suprugova znanja sada pokušava doći do vrha vojno-svemirske inovacijske zajednice. Naglasio je kako se takvi scenariji događaju puno češće nego što ljudi misle.

Cjeloživotna operacija

Takve taktike zavođenja predstavljanju veliku ranjivost za SAD jer Amerikanci općenito ne rade takve stvari, objašnjava Mulvenon te naglašava kako Rusi i Kinezi, kada je u pitanju takav seksualni rat, imaju asimetričnu prednost. Kaže kako je to cjeloživotna operacija, za koju detektiv kaže da je neugodno i samo razmišljati o tome, ali te se stvari događaju - žene se pojave, udaju te imaju djecu s osobama koje su im mete za špijunažu.

Mulvenon kaže i kako su zaštitari na jednoj nedavnoj konferenciji o rizicima ulaganja u Kinu odbili pustiti dvije Kineskinje koje su pokušale ući na konferenciju, a imale su apsolutno sve podatke o konferenciji, posjetiteljima itd.

Nedavno su iz američkog ministarstva domovinske sigurnosti upozorili kako je kineska komunistička partija izvela više od 60 špijunskih operacija u SAD-u u posljednje četiri godine, iako je ta brojka vjerojatno puno veća, a prema nekim procjenama, kineska korporativna špijunaža košta Amerikance čak oko 600 milijardi dolara godišnje.

Izvor: NY Post