Međunarodna svemirska postaja imat će još jedan kanal dostave opreme i zaliha zahvaljujući Japanskoj svemirskoj agenciji (JAXA).

Naime, JAXA je izvijestila kako je uspješno lansirala svoju najmoćniju raketu H3 s bespilotnom teretnom letjelicom za svoju prvu misiju dostve zaliha na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS).

Letjelica HTV-XI uspješno je lansirana na raketi H3 iz japanskog svemirskog centra Tanegashima na jugu Japana te je nako 14 minuta ušla u ciljan orbitu.

Ako sve bude išlo glatko, očekuje se da bi do ISS trebala stići rano ujutro u četvrtak, gdje bi ju robotskom rukom trebala uhvatiti japanska astronautkinja Kimiya Yui.

HTV-X nasljednik je JAXA-ine bespilotne letjelice H2, poznate kao Kounotori, koja je odradila devet misija na ISS između 2009. i 2020. godine.

Nova bespilotna letjelica može nostiti veći korisni teret i napajati ga tijekom leta, što omogućuje prijevoz laboratorijskih uzoraka koji zahtijevaju skladištenje na stabilnim, niskim temperaturama.