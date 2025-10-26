Proizvođači pametnih telefona već se nekoliko godina natječu u tome tko će imati što bolju kameru i čije će fotografije biti u rangu onih napravljenih profesionalnim fotoaparatom.

Iako će vam svaki profesionalni fotograf reći da ništa ne može zamijeniti fotoaparat, nakon kratkog druženja s Huawei Pura 80 Ultra pametnim telefonom, teško bismo se mogli složiti s njima.

Jer Pura 80 Ultra, ne samo da stvara fotografije od kojih vam zastaje dah, već ima izdržljiviju bateriju i značajno je lakša od profesionalnog fotoaparata.

Huawei iz generacije u generaciju Pure dokazuje da je zaista "kralj" kad je u pitanju mobilna fotografija.

No, krenimo od početka.

Huawei Pura 80 Ultra - 4 (Foto: Zimo)

Par tehničkih podataka

Huawei Pura 80 Ultra posljednji je Huaweijev vrhunski model, usmjeren prije svega na maksimalnu kvalitetu fotografije, ali i luksuzni dizajn koji će privlačiti poglede.

Sa 6,8-inčnim LTPO OLED ekranom, rezolucije 1276p i 120Hz dinamičkom brzinom osvježavanja s prednje i prepoznatljivim dizajnom sustava kamera u obliku trokuta, sa stražnje strane, Huaweijev je telefon zaista postao prepoznatljiv u svijetu.

Ekran je presvučen Kunlun staklom druge generacije što ga čini izuzetno izdržljivim. Čak i ako vam telefon ispadne direktno na ekran, vjerojatno mu se neće dogoditi ništa, a najčešće na njemu nećete ni pronaći uobičajene ogrebotine.

Huawei Pura 80 Ultra - 1 (Foto: Zimo)

Huawei Pura 80 Ultra - 12 (Foto: Zimo)

S prednje strane, ispod stakla, nalazi se 13MP, f/2.0 ultraširoka kamera kojom možete stvarati zaista jasne selfije, ali i grupne fotografije i snimati kvalitetna 4K videa.

Stražnom stranom dominira trokutasti sustav kamera koji zauzima dobar dio gornje polovice uređaja i prilično je izbočen u odnosu na sam uređaj. No, za to su u Huaweiju imali dobar razlog. Naime, sustav kamera sastoji se od glavne širokokutne kamere rezolucije 50 MP, s ogromnim senzorom za svjetlost od čak jedan inč, dvije telefoto kamere od 50 i 12,5 MP koje povezuje senzor i prebacuju rad s jedne na drugu, ovisno o tome što želite snimiti. Tijekom fokusiranja čut ćete tihi klik kad se prebaci rad s jedne na drugu kameru, a na ekranu ćete vidjeti trenutak kad se prebacuju. Ovo je ujedno prva dvostruka telefoto kamera koja ima opciju prebacivanja između kamera. Treba spomenuti i ultraširokokutnu kameru od 40 MP koja je savršena za panorame i snimanje širih fotografija.

U samoj kutiji dočekalo nas je iznenađenje. Naime, uz telefon i prilično čvrstu plastičnu masku koja dolazi, Huawei je spakirao i 100W žičani punjač koji podržava i USB-A i USB-C utor. U vrijeme kad većina proizvođača pametnih telefona uređaje ne isporučuje s punjačem, ovo je ugodno iskustvo. Osim toga, olakšalo je i ubrzalo punjenje baterije kapaciteta 5170mAh.

Huawei Pura 80 Ultra - 8 (Foto: Zimo)

Huawei Pura 80 Ultra - 11 (Foto: Zimo)

Što se same baterije tiče, bez problema je izdržala cijeli dan. S obzirom na to da smo telefon intenzivnije koristili za fotografiranje i snimanje, očekivali smo i da će se prije isprazniti. No, i nakon serije snimanja, mogli smo bez problema pogledati omiljenu seriju na Netflixu (instaliranom putem Gboxa), istina u SD rezoluciji. Punjenje baterije trajalo je oko 40 minuta, uz napomenu da nije bila u potpunosti ispražnjena.

Od tehničkih stvari treba još spomenuti kako Pura 80 Ultra dolazi s Kirin 9020 (7 nm) čipsetom s osmojezgrenim procesorom i Maleoon 920 GPU. Ultra dolazi u dvije verzije - 16 GB RAM i 512 GB prostora za pohranu, odnosno 16 GB RAM i 1 TB prostora za pohranu. Pokreće ju Huaweijev operativni sustav Harmony OS s EMUI 15 korisničkim sučeljem.

Huawei Pura 80 Ultra - 6 (Foto: Zimo)

Ono što nas je malo iznenadilo je sama težina uređaja (234 grama), što je više nego drugi uređaji ove veličine. No, jasno je da velika većina te težine otpada na sustav kamera pa smo se nakon nekoliko dana korištenja naviknuli na to.

Treba još istaknuti kako se čitač otiska prsta nalazi na bočnoj strani (na gumbu za paljenje i gašenje) te je veoma brz u očitavanju. Također, Pura 80 Ultra dolazi s utorom za dvije SIM kartice, što postaje rijetkost u pametnim telefonima višeg cjenovnog ranga.

Dobro poznat softver

Već smo spominjali da Pura 80 Ultra dolazi s Huaweijevom verzijom operativnog sustava HarmonyOS s EMUI 15 korisničkim sustavom. Oni koji prate Huawei, znaju da od 2019. godine Huawei zbog američkih sankcija nema pristup Googleu, pa tako ni Androidu ni Googleovim servisima. No, kinesku tvrtku to nije spriječilo da nastavi s razvojem svojih telefona. Tako su razvili vlastiti operativni sustav, vlastitu trgovinu aplikacija (AppGallery, u kojoj možete pronaći i aplikaciju Dnevnik na kojoj možete čitati omiljeni Zimo.hr) i korisnicima ponudili tisuće aplikacija među kojima je i priličan broj hrvatskih.

Za one kojima je ipak Google centar života, postoji nekoliko različitih načina kako koristiti Googleove aplikacije. S jedne strane najjednostavniji način je ulogirati se u Googleove servise putem internetskog preglednika. S druge, instalacijom putem Gbox/microG/Aurora Store aplikacije. Sam postupak instalacije je izuzetno jednostavan i brz, a omogućit će vam da koristite Googleove aplikacije bez problema.

Huawei Pura 80 Ultra - 7 (Foto: Zimo)

Huawei Pura 80 Ultra - 5 (Foto: Zimo)

Sam dizajn operativnog sustava, kao i glavne značajke dobro su poznate svima koji koriste pametne telefone. Ono što je novo kod Pure 80 Ultra je što sad čitaču otiska prsta možete dodati još jednu opciju. Dovoljno je dva puta tapnuti gumb i otvorit će vam se aplikacija koju prije toga odaberete u postavkama. Pritisnete li dugo na gumb uključit će vam se virtualni asistent Celia.

Osim toga, Pura 80 Ultra prepoznaje i zračne geste za skrolanje po ekranu bez dodirivanja ekrana (izvrsno kad su vam ruke mokre) ili hvatanje (odabiranje opcije ili prebacivanje aplikacije/sadržaja po ekranu).

Huawei nudi vlastite aplikacije poput Petal Maps, Petal Search i vlastitog preglednika za internet koje će dobro poslužiti svima onima koji ne koriste Google.

Nama se posebno svidjelo što možemo koristiti opciju multitaskinga, odnosno korištenja dvije aplikacije istovremeno, što je itekako korisno u trenutcima kad pišete mailove ili čitate neke dokumente i provjeravate informacije.

Kamera, svjetlo... akcija

Već smo spominjali sustav kamera koji privlači poglede, a sad je vrijeme da se i malo detaljnije pozabavimo onime što taj sustav može napraviti. A može puno.

Glavna kamera od 50 MP i s 1-inčnim otvorom blende savršena je za snimanje dnevnih i noćnih slika. Fotografije su jasne, bogate detaljima i hvataju čak i najmanje nijanse.

Ultraširokokutna kamera od 40 MP savršena je za snimanje pejzaža i grupnih fotografija, a autofokus olakšava snimanje fotografija izbliza.

No, prave su zvijezde dvije periskopske telefoto kamere koje koriste jedan senzor kroz pokretnu prizmu. Uz optički zoom od 3,7x odnosno 9,4x omogućava snimanje i zaista udaljenih predmeta.

Huawei Pura 80 Ultra - 2 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene Huawei Pura 80 Ultra - 3 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene Huawei Pura 80 Ultra - 4 (Foto: Zimo)

U fotogaleriji možete vidjeti kako to izgleda u praksi, uz napomenu da uređaj sam, nakon snimanja fotografije koristi napredni algoritam za njenu obradu.

Fotografije koje smo snimili zaista su nas impresionirale. One snimljene na suncu bile su u rangu s fotografijama napravljenim profesionalnim fotoaparatima, dok su one snimljene u uvjetima slabijeg osvjetljenja ili tijekom noći pokazale pravu snagu velikog 1-inčnog senzora i velikog otvora blende.

Fotografije snimljene Huawei Pura 80 Ultra - 7 (Foto: Zimo)

Mogu li fotografije na Pura 80 Ultra zamijeniti one napravljene profesionalnim aparatom, ostavljamo vam da sami odlučite. Nama se čini da su vrlo, vrlo blizu.

Zavodnik u zlatnom

I što reći na kraju? Huawei je još jednom pokazao da zna i može inovirati na području mobilne fotografije. Pura 80 Ultra zaista je impresivan telefon s velikim zaslonom, sustavom kamera koji će oduševiti i najzahtjevnije korisnike, ima dobru i izdržljivu bateriju, a nešto veća težina nešto je na što se brzo naviknete.

Za neke će minus biti nedostatak instaliranih Googleovih servisa. Drugi će upravo to istaknuti kao njegovu glavnu prednost.

Bez obzira u koju skupinu spadate, činjenica je da je Huawei s Pura 80 Ultra pokazao da je i dalje "kralj mobilne fotografije". To je pokazala i DXOMARK-ova ocjena od 175 bodova, dok je za kvalitetu fotografija dobio najviše ikad zabilježene ocjene od 180 bodova.

Pa ako ste u potrazi za pametnim telefonom s vrhunskom kamerom, Huawei Pura 80 Ultra definitivno bi vam trebala biti na popisu kandidata.