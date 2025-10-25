Milijuni ljudi diljem svijeta bore se s različitim vrstama raka. Za neke od tih vrsta već imamo razvijene tretmane i lijekove koji daju dobre rezultate, za druge znanstvenici još traže pravu kombinaciju.

Ono što je najizazovniji dio liječenja bilo koje vrste raka je uništavanje stanica raka, uz očuvanje zdravih stanica.

Revolucionarni novi tretman koji su razvili američki istraživači mogao bi riješiti taj izazov. I to na veoma jednostavan i prilično jeftin način.

Tretman su razvili istraživači s američkog Sveučilišta Teksas u Austinu i portugalskog Sveučilišta Porto. Temelji se na korištenju LED svjetla i posebnog materijala kojeg istraživači nazivaju "SnOx nanopahuljice".

Naš je cilj bio stvoriti tretman koji je ne samo učinkovit, već i siguran i dostupan, rekla je u izjavi za medije, Jean Anne Incorvia, profesorica na Odjelu za elektrotehniku ​​i računalno inženjerstvo na Cockrell School of Engineering i jedna od voditeljica projekta. Kombinacijom LED svjetla i SnOx nanopahuljica razvili smo metodu za precizno ciljanje stanica raka, a istovremeno ostavljamo zdrave stanice netaknute.

Pomoću fototermalne terapije (PTT), koja koristi nanomaterijale sposobne pretvarati svjetlost u toplinu kako bi uništila tumorske stanice na lokaliziran i selektivan način , istraživači su istražili potencijal transformacije praha kositrovog disulfida (SnS₂) u nanopahuljice kositrovog oksida (SnOx), koje imaju ključno svojstvo: apsorbiraju svjetlost bliskog infracrvenog (NIR) zračenja i pretvaraju tu energiju u toplinu (fototermalni efekt), stvarajući lokalizirano zagrijavanje .

Nanopahuljice djeluju kao selektivni "nanogrijači" unutar staničnog okruženja , a kada ih osvijetli ta svjetlost, nevidljiva ljudskom oku i sposobna prodrijeti u kožu i tkiva, zagrijavaju i uništavaju stanice raka, a istovremeno štede zdrave. U budućnosti bi mogao biti alternativa invazivnoj kirurgiji ili kemoterapiji koja ima brojne nuspojave.

Tijekom studije u kojoj su testirali tretman, pokazao je izuzetnu učinkovitost u veoma kratkom vremenu, kad su u pitanju bili rak debelog crijeva i rak kože. Naime, u samo 30 minuta izlaganja, kombinacija Led svjetla i SnOx nanopahuljica ubila je 92 posto stanica raka kože i 50 posto stanica raka debelog crijeva, a bez štetnih učinaka na zdrave stanice.

Naš je krajnji cilj učiniti ovu tehnologiju dostupnom pacijentima svugdje, posebno na mjestima gdje je pristup specijaliziranoj opremi ograničen, s manje nuspojava i nižim troškovima, rekao je u izjavi za medije, Artur Pinto, istraživač na Fakultetu inženjerstva Sveučilišta u Portu i glavni istraživač projekta u Portugalu. Posebno za rak kože, predviđamo da bi se jednog dana liječenje moglo preseliti iz bolnice u pacijentov dom. Prijenosni uređaj mogao bi se postaviti na kožu nakon operacije kako bi se ozračile i uništile sve preostale stanice raka, smanjujući rizik od ponovne pojave.