Najpoznatija tehnološko-politička bromansa između Donalda Trumpa i Elona Muska neslavno je završila ovog proljeća. Kraj tog prijateljstva sada pokušavaju iskoristiti drugi šefovi velikih tehnoloških kompanija, a u prvom planu su Mark Zuckerberg i CEO OpenAI-a Sam Altman. Njih dvojica ove su godine više puta su posjetili Bijelu kuću, dok u javnosti hvale Trumpovu administraciju, a tijekom nedavne večere s tehnološkim milijarderima, s desne strane Trumpu sjedio je upravo Zuckerberg, dok je Altman zauzeo mjesto s druge strane stola.

Izvori iz Washingtona na zbližavanje ovih bivših demokratskih donora (treba podsjetiti kako je 2016. godine, nakon što je Trump osvojio svoj prvi mandat, Altman napisao kako se osjeća da mu je to jedna od najgorih stvari u životu) s Trumpom gledaju kao na “brak iz interesa”. Stvar je u tome, objasnio je novinarima Financial Timesa jedan vladin dužnosnik koji je želio ostati anoniman da, kada bi iz iz američke ekonomije izostavili ulaganja u umjetnu inteligenciju, stvari bi zaista bile jako loše.

Plus za američku ekonomiju je plus za Trumpa

Trumpa nije previše briga što mu dio tehnoloških direktora nije bio naklonjen tijekom prvog mandata jer je svjestan da će se uspjeh velikih IT kompanija odraziti i na američku ekonomiju, što će se u javnosti gledati kao još jedan plus za američkog predsjednika.

Altmanu je još prošlog ljeta bila jasno kako je, usprkos ranijim kritikama Trumpa, važno biti na strani pobjednika pa je ekipa iz OpenaAI-a još sredinom prošle godine Trumpa izvijestila o svojim planovima te kako bi mu mogli pomoći da osigura da američka demokratska AI nadmaši kinesku autokratsku AI.

Ono što šefovi tehnoloških tvrtki traže od Trumpa, prema FT-u, jest podrška za širenje poslovanja i razvoj “AI carstva” te izbjegavanje regulatornih i birokratskih prepreka koje bi mogle usporiti to širenje. Trumpova administracija tako im je ubrzala izdavanje dozvola za njihove skupe podatkovne centre potrebne za treniranje AI-a, dok je OpenAI dobio ulogu u projektu Stargate teškom 500 milijardi dolara. Trump je podržao i Zuckerberga u

Nemaju svoju ideologiju

S druge strane, Zuckerberg je nedavno najavio ulaganje najmanje 600 milijardi dolara u SAD do 2028., što je Trump iskoristio kako bi se pohvalio uspjehom svoje administracije, a Meta i OpenAI uklonili su ograničenja o korištenju njihove AI tehnologije u vojne svrhe. Meta je, među inim, napravila još nekoliko poteza koje su pozdravili članovi MAGA pokreta poput ukidanja tzv. fact checkera, odnosno organizacija koje su trebale provjeravati istinitost objavljenih činjenica na njihovim društvenim mrežama. Također, na mjesto šefa globalnih poslova imenovali su dugogodišnjeg republikanskog lobista Joela Kaplana

Ipak, kako je riječ o braku iz interesa, ljudi bliski Trumpu sumnjaju kako bi se, ako se promjene politički vjetrovi, i Altman i Zuckerberg mogli krenuti tim smjerom. Oni, naglašava se u članku Financial Timesa, u biti nemaju nikakvu posebnu ideologiju tako da sam gledaju što je najbolje za njih i njihove kompanije.

Izvor: Financial Times