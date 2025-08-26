Business

Trump zaprijetio novim carinama i uskraćivanjem pristupa visokoj tehnologiji: "Ukoliko se ti diskriminirajući postupci ne ukinu..."

U objavi je Trump ustvrdio da su takvi propisi „osmišljeni da naštete ili diskriminiraju američku tehnologiju“ te da idu na ruku tvrtkama američkog tehnološkog rivala Kine.

Hina | 26.08.2025. / 08:33 komentari
Donald Trump (Foto: Afp)

 Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je zaprijetio zemljama koje imaju digitalne poreze "naknadnim dodatnim carinama" na njihovu robu ako ne ukinu te propise.

Izvori su ranije rekli da Trumpova administracija razmatra uvođenje sankcija dužnosnicima Europske unije ili država članica odgovornima za provedbu Zakona o digitalnim uslugama koji je Unija usvojila.

Mnoge zemlje, posebno u Europi, uvele su poreze na prihod od prodaje pružateljima digitalnih usluga, uključujući Google tvrtke Alphabet, Facebook tvrtke Meta, Apple i Amazon.

To pitanje već dugo iritira američke administracije.

Ovom ISTINOM obavještavam sve zemlje s digitalnim porezima, zakonodavstvom, pravilima ili propisima da ću, ukoliko se ti diskriminirajući postupci ne ukinu, ja, kao predsjednik Sjedinjenih Država, nametnuti značajne dodatne carine na izvoz tih zemalja u SAD i uvesti ograničenja izvoza naše visoko zaštićene tehnologije i čipova, rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

U objavi je Trump ustvrdio da su takvi propisi „osmišljeni da naštete ili diskriminiraju američku tehnologiju“ te da idu na ruku tvrtkama američkog tehnološkog rivala Kine.

Trump je također prethodno prijetio uvođenjem carina zemljama poput Kanade i Francuske zbog razmimoilaženja vezanih uz poreze na digitalne usluge.

Trump je u veljači naredio svom glavnom trgovinskom dužnosniku da obnovi istragu vezanu uz uvođenje carina na uvoz iz zemalja koje naplaćuju poreze na digitalne usluge američkim tehnološkim tvrtkama.

