Zbog svađe s Trumpom Musk je u jednom danu izgubio suludu svotu novaca

Idila između Donalda Trumpa i Elona Muska nije dugo trajala, a jasno je tko je, barem za sada, ispao kao gubitnik nakon raskida ove bromanse. Ono što je počelo kao neslaganje oko jednog zakona na kraju je kulminiralo u otvorenu i osobnu svađu i javne optužbe putem društvenih mreža koje prati cijeli svijet.

Da će ovaj brak iz interesa kad-tad puknuti, svima je bilo jasno te je to bilo očekivano, komentirao je novinar Peter Kafka, no ono što je prilično iznenađujuće jest što se to dogodilo putem društvenih mreža. Musk je Trumpa napao na svojoj društvenoj mreži X, dok je Trump otrovne strelice prema Musku uputio putem svog Truth Sociala. Musk je na X-u čak napisao kako, bez njegove pomoći, Trump ne bi bio izabran za predsjednika.

Veliki pad dionice Tesle

Na cijelu situaciju reagirala je i burza na kojoj je dionica Tesle značajno potonula, što se odrazilo i na bogatstvo Elona Muska. Samo tijekom jučerašnjeg dana dionica je potonula za 14 posto, čime je tržišna vrijednost kompanije u kratko vrijeme pala za čak više od 150 milijardi dolara. Muskovo bogatstvo je zbog toga jučer palo za 34 milijarde dolara, što su na Bloombergu nazvali jednim od najvećih gubitaka osobnog bogatstva tijekom jednog dana.

Podsjetimo, nakon što je Trump izabran za predsjednika SAD-a, a Musk je postao jedan od njegovih najbližih suradnika, dionica Tesle dosegnula je rekordnu visinu, dok je tržišna vrijednost tvrtke porasla na oko 1,5 bilijuna dolara. Na Electreku su sada podsjetili kako taj veliki rast u biti nije bio vezan uz performanse kompanije, već uz tržišna očekivanja kako bi Tesla mogla imati koristi od suradnje Trumpa i Muska. Na isti način sada se može gledati i na ovaj pad cijena dionica kompanije koji, dakle, također nije povezan s performansama kompanije na tržištu.

Pred Teslom su, čini se, prilično veliki problemi. Prodaja njihovih automobila u posljednje je vrijeme u padu, pogotovo na europskom tržištu (osim iznimne Norveške), dok se reputacija samog brenda prilično srozala. Glavni razlog za to bila je Muskova podrška Trumpu i njegova aktivnost u američkoj administraciji pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se ovaj novi razvoj situacija odraziti na Teslu i njeno poslovanje u budućnosti.

Izvor: CNBC