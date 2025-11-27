Hrvatska je među najuspješnijim državama EU u uvođenju sustava prekogranične digitalne razmjene podataka, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan na konferenciji 'Europe Goes Once – Only', koja se u četvrtak održava u Zagrebu u organizaciji tog ministarstva i Europske komisije.

Konferencija je usmjerena na povezivanje javnih uprava država članica na Once-Only Technical System (OOTS), europsku platformu koja omogućuje građanima i poslovnim subjektima brzu i sigurnu prekograničnu razmjenu podataka i dokaza, poput diploma, potvrda i drugih javnih isprava.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan naglasio je da je uspostava Središnjeg sustava interoperabilnosti jedan od ključnih projekata hrvatske digitalne transformacije.

Deset godina intenzivno se radilo na pripremi digitalne i informatičke infrastrukture kako bismo danas bili u samom vrhu EU-a. Načelo 'samo jednom' znači da javna tijela više ne smiju tražiti dokument koji već postoji u elektroničkom obliku u registrima drugih tijela unutar Unije, rekao je Habijan.

Istaknuo je da digitalizacija mora ostati usmjerena na građane i gospodarstvo.

Sve digitalne platforme i procesi, uključujući i one koji koriste umjetnu inteligenciju, moraju ostati pod ljudskom kontrolom i služiti učinkovitijoj javnoj upravi i pravosuđu, poručio je.

Dodao je kako su sve etape projekta, financiranog s 15 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i mehanizma NextGenerationEU, uspješno ispunjene.

Modrušan: Do uspjeha dugogodišnjim ulaganjem u digitalnu infrastrukturu

Ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan naglasio je da je Hrvatska među vodećima u EU zahvaljujući dugogodišnjim ulaganjima u digitalnu infrastrukturu.

OOTS građanima Europe omogućuje jednostavan, centraliziran pristup njihovim podacima, bez obzira nalaze li se u svojoj zemlji ili u inozemstvu, rekao je. Dodao je kako se radi o projektu koji eliminira birokraciju i granice u razmjeni podataka. Sustav pokriva 21 životnu situaciju propisanu uredbom, uključujući obrazovanje u inozemstvu, pri čemu se potrebni dokumenti automatski razmjenjuju između nacionalnih registara.

Istaknuo je i da je Hrvatska u "top pet" zemalja po implementaciji jedinstvenog digitalnog pristupnika.

To pokazuje da imamo iznimno kvalitetne IT stručnjake i snažnu sinergiju resora koji godinama ulažu u informatičku infrastrukturu, rekao je Modrušan.

Sudionicima se obratio i predstavnik Europske komisije Athanasios Karalopoulos, a konferencija je okupila predstavnike javnih uprava iz cijele regije.