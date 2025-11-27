Strašan rast, pa iznenadni pad. Investicije u financijske tehnologije i širu industriju, nakon dvije godine suše, napokon su se vratile na početni momentum. Sigurnije, veće i agresivnije nego ikad prije, nove investicije u revolucionarna rješenja koja mijenjanju cijelo tržište financijskih instrumenata službeno je najavilo novo doba FinTecha.tri vijesti o kojima se priča 100 miljardi svijetlih točkica Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde Kakvo iznenađenje VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere" Problemi za ovaj servis Stigla je serija koja se čekala godinama i odmah je srušila Netflix
Tri su stvari savršeno jasne nakon 2025. godine. Tokenizacija imovine više nije eksperiment, nego realni oblik investiranja koji ima nevjerojatne primjere diljem svijeta od tokenizacije dionica i duga do nekretnina i čak vina.
Umjetna inteligencija nije samo dodatak postojećim uslugama i mašna povrh dobrih proizvoda. Ona je postala strateškom okosnicom novog vala razvoja tehnoloških rješenja za postojeće i tek predviđene izazove u industriji. FinTech više ne postoji bez umjetne inteligencije.
Bankarske i platne usluge nikad nisu bile jednostavnije i više prisutne - od embedded financija koje nam omogućuju gotovo nevidljiv proces završetka transakcija na svim zamislim digitalnim platformama do otvorenog bankarstva koje omogućava da izvan bankarskog sustava riješimo gotovo sve svoje financijske potrebe.
O svemu ovome slušat ćemo od najvećih industrijskih stručnjaka na četvrtom izdanju konferencije Money Motion, najvećeg FinTech događaja u Centralnoj i Istočnoj Europi, koji okuplja više od 700 tržišnih igrača sa svih kontinenata svijeta. Money Motion 2026 održat će se 11. i 12. ožujka, uz potporu Mastercarda, Robotiq.ai, NLB-a, Nexija, Croatia osiguranja, LAQO, Erste banke, Erste Card Cluba, KeksPaya i Raiffaisen Bank Internationala, na pet atraktivnih pozornica i dva paviljona Zagrebačkog Velesajma.
Organizatori očekuju više od 3000 posjetitelja i stotinu međunarodnih govornika. Među njima su Sabrina Tharani, Senior Vice President u Mastercardu, koja vodi globalne FinTech programe i razvoj partnerstva sa startupima; Frank Schwab, poznati njemački FinTech stručnjak, poduzetnik i inovator u bankarskoj i financijskoj industriji, te suosnivač platforme FinTech Forum Frankfurt; te Faustine Fleuret, istaknuta francuska stručnjakinja za regulaciju financijskih tržišta i digitalnu imovinu, direktorica za odnose s javnošću u francuskoj DeFi tvrtki Morpho.
Uz njih najavljena su još tri velika imena, od sjeverozapadne obale Europe do jugoistočne obale Azije, o kojima detalje donosimo u nastavku.
Svjetski poznati stručnjak za digitalne valute, inovacije u plaćanjima i budućnosti financijskih usluga te autor brojnih relevantnih naslova u industriji, David Birch stiže na glavnu pozornicu Money Motiona. Birch je prepoznat kao jedan od prvih glasova na tržištu koji su zagovarali rast digitalnih valuta i utjecaj mobilnih tehnologija na financijsku inkluziju. Posljednjih godina česti je savjetnik centralnim bankama i multinacionalnim korporacijama diljem svijeta, osobito po pitanju razvoja CBDC-a i digitalnih plaćanja. Čest je predavač i govornik na relevantnim okupljanjima i upravo zato njegove analize i predikcije imaju izuzetan utjecaj na lidere industrije.
Nakon što je skalirao dva azijska FinTech jednoroga Lazadu i Ascend, Dean Krstevski preselio je iz Bangkoka u Jakartu i posljednjih osam godina gradi najpopularniji digitalni novčanik u Indoneziji - DANA. Na tržištu u razvoju, upravo je DANA uspjela napraviti ogroman iskorak kao financijska superaplikacija koja omogućava svim korisnicima jednostavniji pristup i upravljanje imovinom, ali i plaćanje brojnih životnih obveza od redovitih računa za režije do drugih online i offline računa.
Četvrtu godinu zaredom na pozornicu Money Motiona vraća se neizostavan Panagiotis Kriaris, jedan od najvećih europskih stručnjaka i predavača na temu digitalnih plaćanja i digitalne transformacije industrije. Trenutno u ulozi komercijalnog direktora i voditelja poslovnog razvoja Unzera, vodećeg europskog FinTech providers, Kriaris je tijekom svoje karijere vodio timove i ozbiljne strateške razvojne projekte poput digitalnih novčanika i integracija novih tehnologija u financijske procese, primarno umjetne inteligencije i blockchaina.
S prošlogodišnjim okretom prema maloprodajnoj industriji i ovogodišnjim naglaskom na umjetnu inteligenciju, organizatori konferencije Money Motiona neka od najimpresivnijih imena industrije tek namjeravaju otkriti u nadolazećim tjednima. U skladu s time, velika je novost da će upravo Money Motion startup natjecanje s vrijednim nagradama za tri najbolja natjecateljska tima, ove godine zaprimati prijave za rješenja iz svijeta FinTecha, ali i umjetne inteligencije. Prijave za natjecanje službeno su otvorene od ovog tjedna, a najbolji natjecatelji podijelit će dobitni bazen u vrijednosti većoj od 50.000 eura. Svoje će ideje odabranih top 10 prijavljenih timova pitchirati pred stručnim žirijem čija će imena uskoro biti objavljena.
Sve informacije o konferenciji, nove najave i prilike pratite na službenoj stranici Money Motiona, te društvenim kanalima konferencije. Super Early Bird ulaznice po cijeni od 229 eura možete potražiti već danas na stranicama platforme Entrio.