Strašan rast, pa iznenadni pad. Investicije u financijske tehnologije i širu industriju, nakon dvije godine suše, napokon su se vratile na početni momentum. Sigurnije, veće i agresivnije nego ikad prije, nove investicije u revolucionarna rješenja koja mijenjanju cijelo tržište financijskih instrumenata službeno je najavilo novo doba FinTecha.

Tri su stvari savršeno jasne nakon 2025. godine. Tokenizacija imovine više nije eksperiment, nego realni oblik investiranja koji ima nevjerojatne primjere diljem svijeta od tokenizacije dionica i duga do nekretnina i čak vina.

Umjetna inteligencija nije samo dodatak postojećim uslugama i mašna povrh dobrih proizvoda. Ona je postala strateškom okosnicom novog vala razvoja tehnoloških rješenja za postojeće i tek predviđene izazove u industriji. FinTech više ne postoji bez umjetne inteligencije.

Bankarske i platne usluge nikad nisu bile jednostavnije i više prisutne - od embedded financija koje nam omogućuju gotovo nevidljiv proces završetka transakcija na svim zamislim digitalnim platformama do otvorenog bankarstva koje omogućava da izvan bankarskog sustava riješimo gotovo sve svoje financijske potrebe.

O svemu ovome slušat ćemo od najvećih industrijskih stručnjaka na četvrtom izdanju konferencije Money Motion, najvećeg FinTech događaja u Centralnoj i Istočnoj Europi, koji okuplja više od 700 tržišnih igrača sa svih kontinenata svijeta. Money Motion 2026 održat će se 11. i 12. ožujka, uz potporu Mastercarda, Robotiq.ai, NLB-a, Nexija, Croatia osiguranja, LAQO, Erste banke, Erste Card Cluba, KeksPaya i Raiffaisen Bank Internationala, na pet atraktivnih pozornica i dva paviljona Zagrebačkog Velesajma.

Organizatori očekuju više od 3000 posjetitelja i stotinu međunarodnih govornika. Među njima su Sabrina Tharani, Senior Vice President u Mastercardu, koja vodi globalne FinTech programe i razvoj partnerstva sa startupima; Frank Schwab, poznati njemački FinTech stručnjak, poduzetnik i inovator u bankarskoj i financijskoj industriji, te suosnivač platforme FinTech Forum Frankfurt; te Faustine Fleuret, istaknuta francuska stručnjakinja za regulaciju financijskih tržišta i digitalnu imovinu, direktorica za odnose s javnošću u francuskoj DeFi tvrtki Morpho.

Uz njih najavljena su još tri velika imena, od sjeverozapadne obale Europe do jugoistočne obale Azije, o kojima detalje donosimo u nastavku.

Svjetski poznati stručnjak za digitalne valute, inovacije u plaćanjima i budućnosti financijskih usluga te autor brojnih relevantnih naslova u industriji, David Birch stiže na glavnu pozornicu Money Motiona. Birch je prepoznat kao jedan od prvih glasova na tržištu koji su zagovarali rast digitalnih valuta i utjecaj mobilnih tehnologija na financijsku inkluziju. Posljednjih godina česti je savjetnik centralnim bankama i multinacionalnim korporacijama diljem svijeta, osobito po pitanju razvoja CBDC-a i digitalnih plaćanja. Čest je predavač i govornik na relevantnim okupljanjima i upravo zato njegove analize i predikcije imaju izuzetan utjecaj na lidere industrije.

Nakon što je skalirao dva azijska FinTech jednoroga Lazadu i Ascend, Dean Krstevski preselio je iz Bangkoka u Jakartu i posljednjih osam godina gradi najpopularniji digitalni novčanik u Indoneziji - DANA. Na tržištu u razvoju, upravo je DANA uspjela napraviti ogroman iskorak kao financijska superaplikacija koja omogućava svim korisnicima jednostavniji pristup i upravljanje imovinom, ali i plaćanje brojnih životnih obveza od redovitih računa za režije do drugih online i offline računa.

Četvrtu godinu zaredom na pozornicu Money Motiona vraća se neizostavan Panagiotis Kriaris, jedan od najvećih europskih stručnjaka i predavača na temu digitalnih plaćanja i digitalne transformacije industrije. Trenutno u ulozi komercijalnog direktora i voditelja poslovnog razvoja Unzera, vodećeg europskog FinTech providers, Kriaris je tijekom svoje karijere vodio timove i ozbiljne strateške razvojne projekte poput digitalnih novčanika i integracija novih tehnologija u financijske procese, primarno umjetne inteligencije i blockchaina.

S prošlogodišnjim okretom prema maloprodajnoj industriji i ovogodišnjim naglaskom na umjetnu inteligenciju, organizatori konferencije Money Motiona neka od najimpresivnijih imena industrije tek namjeravaju otkriti u nadolazećim tjednima. U skladu s time, velika je novost da će upravo Money Motion startup natjecanje s vrijednim nagradama za tri najbolja natjecateljska tima, ove godine zaprimati prijave za rješenja iz svijeta FinTecha, ali i umjetne inteligencije. Prijave za natjecanje službeno su otvorene od ovog tjedna, a najbolji natjecatelji podijelit će dobitni bazen u vrijednosti većoj od 50.000 eura. Svoje će ideje odabranih top 10 prijavljenih timova pitchirati pred stručnim žirijem čija će imena uskoro biti objavljena.

Sve informacije o konferenciji, nove najave i prilike pratite na službenoj stranici Money Motiona, te društvenim kanalima konferencije. Super Early Bird ulaznice po cijeni od 229 eura možete potražiti već danas na stranicama platforme Entrio.