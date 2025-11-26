Tvrtka Infobip predviđa da će radi kupnje za Black Friday i Cyber Monday, kupci i brendovi u svijetu razmijeniti više od 3,9 milijardi poruka ili 15 posto više nego lani.

Black Friday (crni petak) ove godine pada na 28. studenog, a mnoge trgovine produžuju akcije na cijeli tjedan pa i do Cyber Mondaya (kibernetičkog ponedjeljka), koji obično dolazi nakon američkog Dana zahvalnosti odnosno ove godine 1. prosinca i odnosi se samo na prodaju web trgovina.

Infobip za te dane predviđa veliki rast Rich Communication Servicea (RCS), za 161 posto za Black Friday u odnosu na lani i za 269 posto za Cyber Monday, pri čemu ističu da će SMS i dalje biti vodeći kanal u maloprodaji s gotovo 2,7 milijardi interakcija.

RCS je komunikacijski protokol koji nadograđuje SMS i MMS te omogućuje razmjenu sadržaja poput fotografija, audio i videozapisa, grupne chatove i drugo, a radi putem interneta (uz wi-fi ili mobilne podatke).

Najviše poruka između kupaca i brendova očekuje se u SAD-u i to više od 1,9 milijardi SMS poruka, dok će RCS rasti na više od 57 milijuna, za što iz Infobipa kažu da je znatno više nego lani.

Predviđaju i porast angažmana na WhatsAppu za 44 posto i porast volumena e-maila za više od 50 posto, kao i da američki potrošači planiraju potrošiti između 250 i 1.000 dolara tijekom Black Fridaya.

U Europi se također očekuje veliko povećanje RCS volumena, za više od šest puta na Black Friday i pet puta na Cyber Monday, kao i utrostručenje prometa na WhatsAppu, uporaba e-maila trebala bi narasti iznad 50 posto, a SMS-a za 37 posto.

E-mail u Europi ostaje glavni kanal promocije i potvrde kupnje, južna europska tržišta preferiraju SMS, a sjeverna više bogatije chat formate.

Infobip iznosi i da britanski potrošači planiraju potrošiti manje od 250 funti, ali mnogi i do 1.000 funti, što ukazuje na ukupnu prodaju od nekoliko milijardi funti.

Kupci u Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj planiraju umjereniju potrošnju, od 250 do 500 eura, navode iz Infobipa.