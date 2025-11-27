Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Telemachom Hrvatska organizira okrugli stol posvećen borbi protiv digitalnog piratstva. Okrugli stol održat će se 28. studenog u zagrebačkom hotelu Novotel, a cilj mu je otvoriti dijalog i potaknuti suradnju između svih onih koji su uključeni u tu borbu.

Kako ističu iz HGK digitalno piratstvo u Hrvatskoj predstavlja ozbiljan izazov te ima šire gospodarske i društvene posljedice.

Iako se stopa piratstva u Hrvatskoj posljednjih godina smanjila, ona je i dalje visoka. Zakon o autorskom i srodnim pravima, ali i niz europskih direktiva pokušali su unijeti reda u ovo područje te potaknuti ljude da prestanu proizvoditi i konzumirati piratski sadržaj.

No, izazovi provedbe i brzi tehnološki razvoj zahtijevaju stalno prilagođavanje. Upravo je zato važna međusobna suradnja između državnih i javnih institucija i nositelja autorskih prava kao što su mediji, autori i slično.

Borba protiv digitalnog piratstva nije samo regulatorno pitanje, već pitanje gospodarske održivosti, sigurnosti i poštivanja tuđeg rada. Kroz zajedničko djelovanje i osvješćivanje građana o važnosti poštivanja autorskih prava, moguće je stvoriti digitalno okruženje koje potiče kreativnost, inovacije i fer tržišno natjecanje. Ključno je povezati zakonsku regulativu, tehnološka rješenja i obrazovanje građana, ističe potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj.

Na događanju će se obratiti direktor Sektora za promet HGK Dario Soldo, predsjednica Udruženja za telekomunikacijske i poštanske usluge HGK i direktorica Sektora pravnih i regulatornih poslova Telemach Hrvatska Morana Čulo Jovičić, direktor Odjela za pravne poslove A1 Hrvatska Nikola Klisović i državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl.

Iz HGK napominju kako je cilj okruglog stola razmotriti načine za učinkovitije suzbijanje digitalnog piratstva i jačanje sustava zaštite autorskih prava u Hrvatskoj kroz razmjenu znanja, iskustava i prijedloga različitih dionika. Glavne teme su regulatorni okvir i uloga operatora, ekonomski i društveni utjecaj piratstva, tehnološka rješenja i sigurnost te edukacija, svijest i partnerstva.

Okrulgli stol organizira se u suradnji s Telemach Hrvatska, a pod pokroviteljstvom A1 Hrvatska.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama HGK.