Apple nije htio pratiti trendove na mobilnom tržištu oko preklopnih telefona. Kada su se prvi telefoni s takvim ekranima pojavili, oni nisu bili dovoljno kvalitetni te su imali vidljiv nabor na preklopnom dijelu ekrana, no iz generacije u generaciju njihova je kvaliteta sve veća.

Lider na ovom tržištu je Samsung, a upravo je s južnokorejskom kompanijom Apple dogovorio razvoj ekrana za njihov prvi telefon s preklopnim ekranom. Prema informacijama koje su objavljene ovaj tjedan, čini se kako je Apple napravio veliki korak prema tom telefonu, čije predstavljanje očekujemo u rujnu sljedeće godine.

Počela testiranja

Kako prenose tehnološki mediji, Apple je uspio riješiti veliki problem preklopnih ekrana koji je prisutan još od prvog Samsungova telefona predstavljenog još 2019. godine. Naime, na ekranu modela iPhone Fold (spominje se i potencijalno ime iPhone Ultra) navodno neće biti vidljivog nabora, odnosno trebao bi izgledati kao i ekrani klasičnih mobitela.

Na tom ekranu Apple i Samsung su zajednički radili, a iako je južnokorejska kompanija zaslužna za sam ekran, problem vidljivog nabora navodno je riješio upravo Apple. Naime, njihovi su inženjeri zaslužni za strukturu i materijale samih panela, proces laminacije te sistem šarki i, navode na stranici 9to5Mac, upravo se to pokazalo ključnim za nestanak nabora na ekranu.

Prema istim informacijama, iPhone Fold je izašao iz faze eksperimenta, odnosno prototipa i sada je već u fazi testiranja funkcionalnog uređaja. U skladu s tim napravit će se stotinjak telefona na kojima će početi daljnja testiranja - od trajnosti samog uređaja, preko baterije i zagrijavanja, izdržljivosti šarki itd.

Kao jedan od znakova da Apple misli ozbiljno s ovim telefonom jest glasina prema kojoj je Foxconn otvorio posebnu proizvodnu liniju samo za model Fold.

Što se nekih opcija tiče, službeno ništa nije poznato, no mrežom kruže različite glasine. Spominje se 5,5-inčni vanjski te unutarnji 7,8-inčni ekran, a telefon navodno neće imati FaceID, već će se otključavati putem senzora za otiske prstiju (TouchID). U njemu neće biti mjesta za fizičku karticu, nego samo eSIM, a navodno bi trebao imati 5 kamera. Cijena, to nije teško pretpostaviti, neće biti mala. Do sada se spominjala cifra od više od 2 tisuće dolara, dok posljednje glasine govore o čak 2400 dolara tako da će to biti najskuplji iPhone do sada.

Izvor: 9to5Mac

