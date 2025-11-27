Sve veća automatizacija i povezivost automobila ne samo da oduzima samoj vožnji element užitka, već bi vlasnike mogla učiniti ranjivima na hakere koji pokušavaju daljinski preuzeti kontrolu nad njihovim vozilima.tri vijesti o kojima se priča 100 miljardi svijetlih točkica Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde Kakvo iznenađenje VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere" Nove glasine Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Povezani automobili su vozila opremljena tehnologijom koja im omogućuje komunikaciju s drugim vozilima, infrastrukturom i internetom. Oni koriste razne senzore, kamere i softver kako bi prikupili i razmijenili podatke, a svako vozilo "razgovara" s drugima na cesti i dodatno se povezuje s prometnim sustavima u gradu i korisnicima putem aplikacija.
Prema BMI-ju, britanskoj istraživačkoj podružnici financijske tvrtke Fitch Solutions, kibernetički napadi na automobile postat će vjerojatniji zbog sve veće uloge softvera i autonomne vožnje.
I dok je ideja da automobilske tvrtke pružaju "napredne navigacijske sustave, besprijekorna bežična ažuriranja te poboljšanu učinkovitost i iskustvo vožnje", nedostatak je što su vozila jednako izložena kibernetičkim kriminalcima kao i bilo koji drugi povezani uređaj.
BMI ističe da su stručnjaci uspjeli hakirati modele Subarua i Kije uz pomoć samo registracijske oznake, što im je omogućilo "daljinsko upravljanje ključnim funkcijama vozila i pristup povijesti lokacije vozila i osobnim podacima".
Povezana vozila nose rizik ne samo od smanjene privatnosti već i od potencijalno ugrožene "funkcije vozila", rekao je BMI, upozoravajući na opasne scenarije u kojima se hakirani automobili daljinski kontroliraju, što dovodi do "neovlaštenog preusmjeravanja prometa ili otmice vozila".
Sada je na automobilskoj industriji da razvije dostatnu zaštitu od hakera kako bi zaštitila vozače.