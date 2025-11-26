Na tržištu operativnih sustava za računala dominiraju dvije kompanije. Na uvjerljivom prvom mjestu nalazi se Microsoft sa svojim Windowsima, dok Apple zauzima oko 13-15 posto ovog tržišta. Sitni dio zauzima Linux, dok između 1 i 2 posto pripada - Googleu. Njihov Chrome OS na tržištu računala nije niti blizu popularan kao Android na mobilnom tržištu, no stvari bi se mogle promijeniti.

Govoreći o budućnosti OS-a, Googleov šef Androida Sameer Samat prije nekoliko mjeseci najavio je kako kompanija, spajanjem ChromeOS-a i Androida, namjerava stvoriti potpuno novu PC platformu. Dakle, u planu su velike promjene oko operativnog sustava za računala, a zahvaljujući novim informacijama koje su objavljene ovog tjedna, saznali smo kako je interni kodni naziv tog OS-a Aluminium. On će, dakle, biti namijenjen računalima, no temeljit će se na Androidu.

Početak kraja za ChromeOS

Iako neki i dalje hvale ChromeOS i računala koje pokreće ovaj operativni sustav, u praksi se pokazalo kako to ipak nije dostojan konkurent Windowsima i Macovima pa kompanija sada želi okrenuti novu stranicu i pokušati ispočetka.

Službeno nisu objavili neke informacije, no zahvaljujući informacijama iz oglasa za posao koji se pojavio na mreži, ali je brzo uklonjen, možemo zaključiti kako će u centru novog OS-a biti umjetna inteligencija, što znači da možemo očekivati duboku integraciju Googleova Geminija u cijeli operativni sustav. Osoba za čije je radno mjesto raspisan natječaj trebala bi upravljati tranzicijom s ChromeOS-a na Aluminium, a dok do toga ne dođe, kompanija će nastaviti s podrškom za svoj aktualni OS pa bi se u budućnosti mogla pojaviti i nova Chromebook računala.

Također, postoji mogućnost da će dio računala koje trenutačno pokreće ChromeOS u budućnosti moći nadograditi svoj operativni sustav na Aluminium.

Lansiranje ovog operativnog sustava možemo očekivati tijekom sljedeće godine, a osim integracije Googleove umjetna inteligencije, na njemu bi se trebale pokretati aplikacije za Androide.

