Ako ste jedan od direktora u Porscheu i radite na automobilima za kakvima se okreću glave i dijele superlativi, pitanje je kakvo bi vas vozilo moglo impresionirati. Odgovor na to pitanje prilično je iznenađujući jer to nije neka skupa jurilica egzotičnog brenda, već jedan - Hyundai.

Direktor za modele 911 i 718 u Porscheu Frank Moser iznenadio se nakon što je nekoliko puta provozao električni Hyundai te kaže kako je puno naučio od tog modela: Napravili su ga jako, jako dobro, komentirao je tijekom festivala Icons of Porsche u Dubaiju, dodavši kako mu je južnokorejski automobil “otvorio oči”. Treba naglasiti kako ipak nije riječ o nekakvom običnom modelu Hyundaija, već o sportskoj verziji električnog IONIQ-a 5.

Impresivno

Isti model pozitivno je iznenadio još jednog direktora ove tvrtke, Andreasa Preuningera koji se nalazi na čelu GT odjela koji, među inim, uključuje i automobile poput Porschea 911 GT3. Moses ga je nekoliko puta provozao u IONIQ-u 5 N, a ono što je obojicu posebno dojmilo jest opcija koju je aktivirao tijekom vožnje. Naime, ovaj automobil dolazi s opcijom N Grin Boost koja na deset sekundi otključava punu snagu vozila. Njenom aktivacijom IONIQ isporučuje do 641 KS i 739 Nm okretnog momenta, što je dovoljno za ubrzanje 0 do 60 milja na sat za oko 3,25 sekundi.

Kako to izgleda, ne znamo, no ako je ta snaga i ubrzanje impresioniralo ljude koji se svakodnevno voze u Porscheima, možemo samo zamisliti kakav je to osjećaj.

Ušli smo u automobil i pritisnuo sam tipku (N Grin Boost) i on je bio kao ‘wow’! Napravili su nešto zaista impresivno”, pohvalio je južnokorejske inženjere direktor Porschea.

Od ostalih zanimljivih opcija ovog električnog automobila, na Electreku spominju i e-Shift i N Active Sound koji repliciraju osjećaj trzaja prilikom promjene brzine te zvukove snažnih benzinskih motora. To su opcije koje je moguće isključiti pa uživati u tihoj brzoj vožnji, no oni koji žele osjetiti više adrenalina i veći užitak u vožnji, uz popratnu zvučnu kulisu, to mogu jednostavno aktivirati. Prema Mosesu, to bi mogao biti jedan od smjerova za budućnost električnih vozila, pogotovo e-jurilica, a s obzirom na to da je toliko impresioniran s Hyundaijevim idejama, možda nešto slično jednom vidimo i u Porscheima s električnim motorima.

