Robotaksiji dolaze u Europu, najavili su iz popularne platforme za mobilnost Bolt. U realizaciji ovog projekta udružili su snage s tvrtkom Pony.ai.

Kako ističu, ovo partnerstvo donijet će pionirsku tehnologiju autonomne vožnje razine 4 tvrtke Pony.ai u Boltovu u ponudu. Partnerstvo će se u početku usredotočiti na testiranja u stvarnim životnim uvjetima, provjeru sigurnosti i oblikovanje korisničkog iskustva kako bi se omogućila potpuno autonomna vožnja bez vozača.

Početni ciljni gradovi za implementaciju bit će odabrani među državama članicama EU-a, kao i među europskim zemljama koje nisu članice EU-a.

Očekuje se da će ovo partnerstvo dodatno ojačati prisutnost tvrtke Pony.ai u Europi korištenjem Boltova regulatornog znanja te široke i snažne prisutnosti na kontinentu.

Partnerstvo s Boltom predstavlja važan korak u našem globalnom širenju. Kombiniranjem Pony.ai tehnologije autonomne vožnje s Boltovim dubinskim razumijevanjem europske mobilnosti možemo ubrzati uvođenje sigurne i pouzdane robotaksi tehnologije. Europa je brzo rastuće i vrlo perspektivno tržište za autonomnu mobilnost, a vjerujemo da će nam ova suradnja pružiti snažno uporište za budući rast. Radujemo se stvaranju nove vrijednosti zajedno, istaknuo je dr. James Peng, osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Pony.ai.

Vođena svojom vizijom „autonomne mobilnosti posvuda”, tvrtka Pony.ai nastavlja unapređivati razvoj i komercijalizaciju robotaksija na globalnoj razini. Već smo pisali kako je Pony.ai dogovorio partnerstvo i sa tvrtkom Stelantis o dovođenju robotaksija na europske prometnice. Partnerstvo s Boltom omogućit će korisnicima ove aplikacije, kojih je u Europi oko 200 milijuna korištenje još jedne vrste prijevoza.

Autonomna vozila transformirat će način na koji se ljudi i roba kreću, a Bolt je ponosan što surađuje s Pony.ai u trenutku kada tvrtka širi svoju tehnologiju autonomne vožnje. Kao jedina neovisna platforma za naručivanje vožnji na zahtjev osnovana u Europi koja se natječe na globalnoj razini, Bolt je jedinstveno pozicioniran da pomogne u odgovornom i učinkovitom širenju autonomnih vozila, u potpunom skladu s europskim sigurnosnim i podatkovnim standardima, istaknuo je Markus Villig, osnivač i glavni izvršni direktor Bolta.