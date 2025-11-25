Grad Zagreb predstavio je novu gradsku web aplikaciju Guru za kulturu, digitalni alat koji na jednom mjestu objedinjuje informacije o kulturnim događanjima u Zagrebu.

Riječ je o sveobuhvatnoj platformi koja korisnicima omogućuje jednostavan pregled aktualnih kulturnih programa, s posebnim naglaskom na ponudu gradskih ustanova, ali i nezavisne scene.

U prvoj fazi, Guru za kulturu pune kulturne ustanove svojim programima, a u drugoj fazi uključit će i organizatore izvaninstitucionalne kulture. Građani više neće morati obilaziti web stranice pojedinih ustanova, udruga ili institucija – sve što je sufinancirano iz gradskog proračuna bit će dostupno na jednom mjestu, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Potreba za jedinstvenom informacijskom platformom identificirana je tijekom izrade Programa razvoja kulture 2024.-2030., kada su i građani i kulturni radnici ukazali na nedostatak centraliziranih i lako pretraživih podataka o kulturnim sadržajima. Guru za kulturu zato donosi niz funkcionalnosti: pregled aktualnih događanja – koncerata, izložbi, kazališnih predstava, radionica – te napredno pretraživanje po kategoriji, datumu, lokaciji ili ključnim riječima. Svaki događaj sadrži detaljan opis, vrijeme održavanja, cijenu ulaznice te poveznice na web-stranice izvođača ili institucija.

Naš Guru pokazuje da Zagreb s ponosom može tvrditi da je grad kulture – grad koji živi kulturu. Najrazličitija kulturna i umjetnička događanja dostupna su posjetiteljima i našim sugrađanima, ne samo u centru, nego i u brojnim kvartovima, poručila je pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.

Guru za kulturu je primjer aplikacije razvijene na HAKL-u, gdje su se aktivni građani sami javljali s idejama i rješenjima za prikaz kulturnih događanja. Ovo je dobar primjer participacije u digitalizaciji i nastavak niza uspješnih projekata kojima gradske usluge činimo dostupnijima javnosti, istaknuo je pročelnik Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Dražen Lučanin.

Aplikaciju je razvila tvrtka Differo Studio, pobjednici hackathona održanog u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER-u) u studenom 2024., koji su u suradnji s Gradom Zagrebom izradili finalni proizvod.

Zagreb je uvijek bio i ostat će grad kulture. Naša namjera je da kulturnih sadržaja bude sve više i da budu dostupni svima, zaključio je gradonačelnik predstavljajući aplikaciju.

Web aplikacija dostupna je na poveznici: kultura.zagreb.hr