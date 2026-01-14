Kineski proizvođač Xpeng predstavio je SUV G7 i limuzinu P7+ s električnim pogonom i produženim dometom, u kojima benzinski motor služi isključivo kao generator električne energije. Ta su vozila namijenjena potpori širenju na europska tržišta, kao i tržišta u jugoistočnoj Aziji, na Bliskom istoku i u Africi.

Prema navodima South China Morning Posta, G7 nudi najdulji kombinirani domet među svim SUV vozilima na svijetu. Baterija kapaciteta 55,8 kWh, mali benzinski motor i spremnik goriva zapremine 60 litara omogućuju ukupni domet od čak 1704 kilometra, kada su baterija i spremnik potpuno puni.

Za razliku od klasičnih hibrida, benzinski motor nikada ne pokreće kotače. On služi isključivo kao generator električne energije, dok je pogon u potpunosti električni.

Xpeng navodi da je takav doseg usporediv s neprekidnom vožnjom od, primjerice, Seattlea do Los Angelesa u SAD-u ili od Pekinga do Šangaja u Kini.

Model P7+ predstavljen je u gradu Guangzhouu i koristi istu tehnologiju takozvanog "superproduženog dometa". Predsjednik uprave i glavni izvršni direktor Xpenga, He Xiaopeng, izjavio je da sama baterija omogućuje 430 kilometara vožnje, dok ukupni domet P7+ doseže 1550 kilometara.

Portal South China Morning Post navodi da početna cijena modela G7 iznosi približno 25.100 eura, pri čemu verzija s produženim dometom i potpuno električna verzija imaju istu cijenu. Model P7+ na kineskom tržištu ima početnu cijenu od oko 24.000 eura. Kakve bi cijene mogle biti na europskom tržištu, zasad nije poznato.