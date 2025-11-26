Nakon što su razvili tehnologiju bez koje nam svakodnevica postaje nezamisliva, OpenAI spreman je za novi korak. Ovog puta riječ je o hardveru. Poznato je kako je Sam Altman udružio snage s bivšim Appleovim dizajnerom Jonyjem Iveom u razvoju još uvijek nepoznatog AI proizvoda, a nakon različitih ideja o tome kako bi takav uređaj trebao izgledati, čini se kako napokon znaju u kojem će smjeru krenuti.

Sam uređaj ipak ne treba očekivati tako skoro te se njegovo predstavljanje očekuje u roku od - dvije godine. Njegova glavna karakteristika, naravno, trebala bi biti umjetna inteligencija, a Altman i Ive kažu kako će taj proizvod djelovati prirodno i važno kao neki fundamentalni alat. Što god da to značilo.

Filtriranje digitalne buke

Tijekom nedavnog gostovanja na jednoj konferenciji, gdje se pojavio s Iveom, ali i Laurene Powell Jobs, izvršni direktor OpenAI-a rekao je kako su dovršili “inicijalni hardver”, što naziva prekretnicom i važnim napretkom prema njihovom cilju, a to je povezivanje naprednih AI modela s konkretnim uređajima.

Iako trenutačno samo možemo pretpostavljati kako će ovaj uređaj izgledati, poznato je kako bi on trebao biti napravljen oko koncepta ambijentalne inteligencije, pri čemu je naglasak na filtriranju digitalne buke (odnosno brojnih obavijesti, upozorenja i slično), a ne na njenom pojačavanju.

Ono što možemo očekivati je više kamera i mikrofona koji bi u pozadini i nenametljivo trebali pratiti i slušati što se događa u okolini te razumjeti što se događa oko njega. S vremenom bi se trebao prilagoditi korisnicima i njihovom načinu života i reagirati kontekstualno, ovisno o situaciji. To znači da bi trebao predvidjeti korisničke potrebe, filtrirati nevažne stvari i prikazivati mu samo one informacije koje su mu važne, odnosno za koje AI misli da su važne.

Altman je uređaj opisao ja jednostavan, lijep i razigran, a kako će za dizajn biti zadužen Jony Ive, krasit će ga “minimalistička estetika”. Ne bi trebao imati ekran, već minijaturni projektor. Sam gadget također bi trebo biti minijaturnih dimenzija kako bi se mogao nositi u džepu ili postaviti na stol, a navodno bi se čak mogu povezati s telefonima i računalima, kako bi kontinuirano mogao pratiti sve aktivnosti i interese korisnika.

Do sada su već predstavljeni neki takvi uređaji bez ekrana i s fokusom na umjetnu inteligenciju, no njihova kvaliteta jednostavno nije bila dovoljno dobra da bi preživjeli na tržištu.

Izvor: Tech Spot

