OpenAI napravio je još jedan korak prema potpunoj zamjeni guglanja. Mnogima je Google već sada rezervni izbor te, kada ih nešto zanima, više ne pretražuju internet na klasičan način, nego samo postave pitanje nekom AI chatbotu - a najčešće je to upravo ChatGPT. Npr. upravo u ovo vrijeme uoči blagdanske kupovine Google je bio nezaobilazan alat za traženje poklona za sebe i druge, no od ove godine stvari bi se mogle dodatno promijeniti.

Naime, ne samo da je Google mnogima ionako pao u drugi plan prilikom pretraživanja mreže, nego je OpenAI sada predstavio i posebnu opciju namijenjenu upravo online šopingu. Opcija je nazvana “Istraživanje kupnje” i pojavila se u najbolje moguće vrijeme - mjesec dana prije Božića, kada većina ljudi još nije odlučila što će kupiti, no uskoro će se baciti na istraživanje.

Osobni šoping asistent

Riječ je o nekoj vrsti osobnog asistenta koji će korisnicima poslužiti za pronalaženje proizvoda pa tako, umjesto pretraživanja više internetskih stranica, dovoljno je upisati proizvod kakav tražite - npr. mobitel s jakom baterijom i kvalitetnom kamerom, zatražiti usporedbu određenih proizvoda ili jednostavno pitati što kupiti djetetu od 10 godina za Božić, rođendan i slično i umjetna inteligencija bacit će se na posao. OpenAI-jevo istraživanje kupovine donosi strukturirano, višestupanjsko istraživanje proizvoda, dubinske usporedbe i analize proizvoda te bolji rad s različitim kategorijama proizvoda, a sve kako bi korisnicima dao što bolji prijedlog za kupovinu.

Nakon početnog prompta, odnosno upisa, ChatGPT neće odmah dati prijedloge, već će postavljati dodatna pitanja (npr. o budžetu, interesima osobe kojoj se kupuje poklon itd.), nakon čega će krenuti s pretraživanjem pouzdanih izvora i ažurnih informacija, što možemo malo i potrajati. Također, ChatGPT u obzir će uzeti i vašu povijest konverzacije s tim chatbotom.

Dostupna svima

Ova opcija uvodi se od danas, ali potpuno, što znači da možda neće svima biti dostupna odmah. Korisnici će joj moći pristupiti putem weba i mobitela, a odlična vijest je da na početku neće biti ograničena samo za osobe koje plaćaju pretplatu za ovaj chatbot, već će biti dostupna za sve. Ipak, čini se kako bi nakon što prođe nadolazeće šoping razdoblje, OpenAI mogao uvesti nekakva ograničenja, odnosno da bi ta opcija mogla biti dostupna samo onima koji plaćaju pretplatu.

Također, ono što možemo očekivati u budućnosti jest širenje Shopping Researcha na još više kategorije, poboljšanje personalizacije, dublju integraciju u ChatGPT Pulse te s vremenom namjeravaju omogućiti direktnu kupovinu unutar ChatGPT-a putem partnera.

S obzirom na to da s ovom opcijom još dublje ulaze u Googleov teritorij, bit će zanimljivo vidjeti hoće li i ova kompanija s vremenom predstaviti nekakvu sličnu, odnosno konkurentsku opciju za šopingiranje koja će nam pomoći u odabiru najboljih poklona.

Izvor: Digital Trends

