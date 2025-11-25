Žena (83) s bjelovarskog područja prijavila je prijevaru u kojoj je ostala bez više od 20.000 eura, nakon što se odazvala na oglas o brzoj zaradi putem umjetne inteligencije i unijela svoje podatke i kontakt broj, objavila je u utorak bjelovarsko-bilogorska policija.

Nedugo zatim kontaktirala ju je muška osoba koja se lažno predstavila kao broker i dogovorila s njom uplatu početnog uloga od 250 eura, uz obećanje da će umjetna inteligencija zaraditi novac koji će moći podići.

Nakon što joj je lažno prikazana značajna dobit, lažni broker ju je uvjerio da mora uplatiti dodatnih gotovo 12.000 eura kako bi joj isplatili zaradu.

Nakon uplate nazvao ju je drugi muškarac koji je tvrdio da isplata nije moguća jer je nastalo porezno dugovanje koje mora platiti. Žena je uplatila još gotovo 11.000 eura, a kada joj novac nije isplaćen shvatila je kako je riječ o prijevari.

Policija upozorava građane da nikada ne uplaćuju novac osobama koje upoznaju putem interneta i ne vjeruju brokerima koji ih kontaktiraju putem društvenih mreža. Savjetuje se provjera tvrtki na službenim stranicama regulatornih tijela, a u slučaju sumnje na prijevaru treba odmah prekinuti komunikaciju i obratiti se policiji ili banci.