Rijetki soj ptičje gripe H5N5, dosad zabilježen samo kod životinja, prouzročio je prvu poznatu ljudsku smrt uzrokovanu tim sojem na globalnoj razini, u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestio je američki Državni zavod za zdravstvo savezne države Washington (DOH). Pacijent je opisan kao starija odrasla osoba s postojećim zdravstvenim problemima i bio je hospitaliziran od početka studenoga, priopćio je DOH.

Testiranja provedena na američkom Sveučilištu Washington potvrdila su da je pacijent bio zaražen H5N5 sojem, a nalaz je naknadno verificirao američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). DOH je istaknuo da se radi o prvoj zabilježenoj infekciji ovim sojem kod osobe u svijetu.

Američki dužnosnici su utvrdili da je najvjerojatniji izvor zaraze bio pacijentovo mješoviti jato domaćih ptica i peradi. DOH je naveo da je izloženost domaćoj peradi, njihovom okolišu ili divljim pticama smatrana najvjerojatnijim putem infekcije kod preminulog pacijenta.

Rizik za javnost ostaje nizak. Niti jedna druga osoba koja je bila uključena nije pozitivna na ptičju gripu. Ne postoje dokazi o prijenosu ovog virusa među ljudima, priopćio je DOH. Nadziru se svi koji su imali bliski kontakt s pacijentom ili njegovom peradi.

CDC je ove godine zabilježio više od 70 ljudskih slučajeva ptičje gripe, uključujući jednu smrt od H5N1 u saveznoj državi Louisiani u siječnju. Od 2003. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zabilježila je više od 1000 slučajeva ptičje gripe kod ljudi u 25 država, uključujući sve sojeve tog virusa.