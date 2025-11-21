Izraz koji se konstantno vezuje uz bitcoin jest - volatilnost. Vrijednost ove kriptovalute u kratko vrijeme može značajno porasti, ali isto tako može završiti u velikom minusu. Toga su svjesni svi koji su ikada ulagali u bitcoin i druge kriptovalute te se takvi periodi neizbježni i jasno je kako kripto neće uvijek ići samo prema gore.

Trenutačno smo u razdoblju velikog pada. Prije nešto više od mjesec dana bitcoin je dosegao svoju najveću vrijednost u povijesti i približio se brojci od nevjerojatnih 125 tisuća dolara, no nakon toga krivulja vrijednosti krenula je oštro prema dole. Trenutačno se približila cifri od 80 tisuća dolara i ne bi se trebali čuditi ako na kraju dana zaroni i ispod te brojke.

Koliko će vrijednost pasti?

Iako su na minuse navikli, kada krene veliki pad, svi koji su ulagali u kripto pitaju se do kada će taj pad trajati te je li sad vrijeme za prodaju ili možda kupovinu. Odgovor na to, naravno, nitko ne može dati, upravo zbog volatilnosti i nepredvidljivosti ovog tržišta. No zato je dobro poslušati razmišljanja različitih analitičara koji su dobro upućeni u ovo tržište. Početkom godine vladao je veliki optimizam. Stručnjaci s kojima su novinari CNBC-a tada razgovarali vjerovali su kako ćebitcoin godinu završiti debelo iznad vrijednosti od 100 tisuća dolara, dok su najveći optimisti spominjali brojku od čak 250 tisuća dolara. Još je ostalo 40 dana do kraja godine i stvari se mogu promijeniti - na bolje, ali i na gore.

Trenutačna situacija na tržištu kapitala jest da investitori masovno prodaju i bježe iz rizične imovine - među inim i iz kripta.

Ponavlja se 2018.?

Što se bitcoina i drugih kriptovaluta tiče, Bloombergov analitičar Mike McGlone usporedio je ovo stanje sa situacijom u 2018. kada je, nakon velikog rasta ove kriptovalute na čijim su se krilima mnogi obogatili, uslijedio veliki pad. U kratko vrijeme ta je vrijednost pala s 10 na 3 tisuće dolara. McGlone sličnu strukturu vidi i sad - nagli rast i predugo zadržavanje na vrhu, nakon čega slijedi oštar rez i pad prema dolje.

Slijedeći taj primjer, on smatra kako slijedi novi veliki pad bitcoina pa bi vrijednost ove kriptovalute mogla aterirati na samo - 10 tisuća dolara. McGlone ima svoje argumente - spominje povećanje broja tokena, što utječe na razrjeđivanje likvidnosti i stvara pritisak na cijene, zatim ETF-ovi u koje su ljudi ulagali kada je cijena već bila previsoka, a sada ta količina ulaganja pada te slabe makroekonomske uvjete. Prema njemu, tržište izgleda prilično krhko i bez jasnih naznaka da će pad stati.

Ipak, trenutačno se čini nemogućim da bi vrijednost mogla toliko pasti jer danas je situacija oko kripta i općenite prihvaćenosti takvih valuta prilično drukčija u odnosu na razdoblje prije sedam godina. Veliki padovi su, naravno, uvijek mogući, no tržište je sada ipak zrelije i postoje određeni mehanizmi stabilizacije jer je u kripto uključen i institucionalni kapital, ETF-ovi, kao i brojni investitori koji ne namjeravaju prodavati bitcoin i druge kriptovalute i na njih prvenstveno gledaju kao na dugoročnu imovinu.

